የወልድያና የላል ይበላ ማረሚያ ቤቶች ታራሚዎችና ሠራተኞች ለተፈናቃዮች 206 ሺህ ብር ድጋፍ አደረጉ

ግንቦት 24/2011 በሰሜን ወሎ ዞን የወልድያና የላል ይበላ ማረሚያ ቤቶች ታራሚዎችና ሠራተኞች ለተፈናቃይ ወገኖች 206 ሺህ ብር የሚጠጋ ገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን የዞኑ ማረሚያ ቤቶች መምሪያ አስታወቀ::
የመምሪያው የሕዝብ ግንኙነት ባለሙያ ኮማንደር አሻግሬ ተስፋው እንደገለፁት ድጋፉን ያደረጉት ታራሚዎች፣ የፖሊስ አባላትና ሲቪል ሠራተኞች ናቸው፡፡
ድጋፉ ታራሚዎቹ የሦስት ወር የሥጋ በጀታቸውን በመቀነስና በግላቸው በማዋጣት እንዲሁም ሠራተኞቹ ከደመወዛቸው በመቀነስ የለገሱት መሆኑንም ተናግረዋል፡፡
ከዚህ በፊትም ታራሚውና ሠራተኛው ለወገን ደራሹ ወገን ነው በሚል ለአካባቢው ተፈናቃዮች መሰል ድጋፍ ማድረጋቸውን ኮማንደር አሻግሬ አስታውሰዋል፡፡
የወልድያ ማረሚያ ቤት የታራሚዎች ሊቀመንበር አቶ ተስፋዬ ተፈራ በበኩላቸው መንግስት ያደረገውን የድጋፍ ጥሪ ተከትሎ ታራሚው “ወገን እየተራበ እኛ አንበላም” በሚል ተነሳስቶ ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል፡፡
በታራሚው ገንዘብ እንዲያሰባስብ የተመረጠው ኮሚቴ ሰብሳቢ ታራሚ መሳይ የማታው በበኩሉ ድጋፉን ለማድረግ ኮሚቴው በኃላፊነት ሲንቀሳቀስ መቆየቱን ጠቅሰዋል፡፡
ከተለያዩ አካላት የሚደረገውን ድጋፍ መንግስት ለተፈናቃዮች ፈጥኖ በማድረስ ክረምቱ ከመግባቱ በፊት ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ ማድረግ ይኖርበታል ሲልም ገልጿል።
በሰሜን ወሎ ዞን ከ7 ሚሊዮን ብር በላይ ተሰብስቦ ለተፈናቃዮች እንዲውል መደረጉ ታውቋል ሲል የዘገበው ኢዜአ ነው፡፡