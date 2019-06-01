በአገር አቀፍ ፈተናዎች ላይ ኩረጃን ለመከላከል ዝግጅት ተደርጓል…የትግራይ ትምህርት ቢሮ

ግንቦት 24/2011 በትግራይ ክልል በሚካሄዱ አገር አቀፍ የመልቀቂያ ፈተናዎች ላይ ኩረጃን ለመከላከል የሚያስችል ዝግጅት መደረጉን የክልሉ ትምህርት ቢሮ አስታወቀ
ኩረጃና መሰል ጥፋቶችን ለመከላከል በተደረገው ዝግጅት በክልሉ የሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት መካተታቸውም ተመልክቷል።
የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ባህታ ወልደሚካኤል ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት፣ ለዘንድሮው አገር አቀፍ ፈተና የተለየ ቁጥጥር ለማድረግና ጥፋት ሲፈጸምም አጥፊውን ለመጠየቅ የሚያስችል ዝግጅት ተደርጓል።
ለእዚህም የፈተና ኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ገልጸው በኮማንድ ፖስቱ የጸጥታ አካላት፣ የመምህራን ማህበር አባላት፣ የክልሉ ትምህርት ቢሮና ሌሎች የሚመለከታቸው አካላት መካተታቸውን አስረድተዋል።
በክልሉ ለፈተናው 1ሺህ 761 የፈተና ጣቢያዎች መዘጋጀታቸውን የገለጹት አቶ ባህታ፣ ፈተናውን የሚያስተባብሩና የሚመሩ 2ሺህ 856 መምህራን ስለፈተናው አጠቃላይ ሂደት በቂ ግንዛቤ እንዲጨብጡ መደረጉን ተናግረዋል።
ለፈተናው የሚቀመጡ ተማሪዎች ፈተናን በራሳቸው ሰርተው ማለፍ እንደሚችሉና ኩረጃ የሚያስከትለውን ጉዳት እንዲያውቁ በስነ ልቦና የማዘጋጀት ስራ ሲሰራ መቆየቱንም አስረድተዋል
እንደ አቶ ባህታ ገለጻ ኩረጃና መሰል ጥፋቶችን አስቀድሞ ለመከላከል ሲባል ፈታኞችና ተቆጣጣሪዎች ከሚኖሩበትና ከሚሰሩበት ዞን ውጪ ወደ ሌላ ዞን ሄደው እዲፈተኑ መመደባቸውንና ለእዚህም በቂ ዝግጅት ተደርጓል።
በክልሉ የሚገኙ ርዕሳነ መምህራንም ቀደም ሲል በፈተና ሰዓት ተፈታኞችን እየዞሩ የማየት ኃላፊነት ዘንድሮ የተከለከለ መሆኑን አስታውቀዋል።
እንደእሳቸው ገለጻ ዘንድሮ በ8ኛ ፣ በ10ኛ እና በ12ኛ ክፍል በሚሰጡ አገር አቀፍ ፈተናዎች 235ሺህ ተማሪዎችን ለፈተና ይቀመጣሉ።
ከእነዚህ ውስጥ ከ21ሺህ በላይ የሚሆኑት የ12ኛ ክፍል ተፈታኞች ሲሆኑ ከአጠቃላይ ተማሪዎች መካከልም 108 ሺህ ያህሉ ሴቶች መሆናቸው ታውቋል።
የሞዴል ፈተና እየወሰደች ያገኘናት የመቐለ ሃፄ ዮውሐንስ ትምህርት ቤት የ12ኛ ክፍል ተማሪ ሰምሃል ሃይሉ እንዳለችው፣ ኩረጃ ትውልዱንም ሀገርንም ወደ ኪሰራ እንደሚያስገባ ተናግራለች።
ዘንድሮ ብሔራዊ መልቀቂያ ፈተና በሚገባ ሰርታ ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋም ለማለፍ በቂ ዝግጅት ማድረጓንም ገልጻለች።
“አገር ፈተናውን በራሴ ሰርቼ ለማለፍ በቂ ጥናትና የስነ ልቦ ዘግጅት አድርጊያለሁ” ያለው ደግሞ በመቀሌ ከተማ የገረብ ፀዶ ትምህርት ቤት 12ኛ ክፍል ተማሪ ተመስገን አለሙ ነው።
በየደረጃው የሚገኙ መምህራንና የፈተና ተቆጣጣሪዎች ተፈታኞች ተራርቀው እንዲቀመጡ ከማድረግ ባለፈ በኃላፊነት ስሜት ቁጥጥር ሊያደርጉ እንደሚገባ አመልክቷል።