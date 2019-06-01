የትግራይ ክልል አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር ዛሬ መቀሌ በሚገኘው የትግራይ ስታዲየም ተጀመረ

መቀሌ ግንቦት 24/2011 ውድድሩን ያስጀመሩት የክልሉ አትለቲክስ ፌዴሬሽን ፀሃፊ አቶ ጌታቸው ማሞ እንደተናገሩት ዝግጅቱ በቀጣይ ክልሉን ወክለው በሃገር አቀፍና ዓለም አቀፍ መድረኮች የሚሳተፉ ስፖርተኞችን ለመለየት የሚያግዝ ነው።
“ከዚህ በተጨማሪ ጥሩ ብቃት ያሳዩ ስፖርተኞች በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውጤታማ ውድድር እንዲያካሄዱ ለማድረግ የሚያግዛቸው ስልጠና በማሰልጠኛ ማዕከላት እንዲወስዱ ይደረጋል” ሲሉ ተናግረዋል።
ለመጀመሪያ ጊዜ በተጀመረው የዘንድሮ አትሌቲክስ ሻምፔዮና ውድድር ከ30 ወረዳዎችና ሰባት ክለቦች የተመረጡ ከ300 በላይ ስፖርተኞች ተሳታፊ ሆነዋል።
የትግራይ ክልል የአትለቲክስ ውድድር የዳኞች ፕሬዝዳንት አቶ ቢኒያም ሂወት በበኩላቸው ከግንቦት24 እስከ ግንቦት 30/2011 በሁለቱም ፆታ የሚካሄደው ውድድር በአንድ መቶ፤በአራት መቶ፤በሺህ አምስት መቶ፤በአስር ሺህ ሜትር የሚካሔዱ ሩጫዎችን ያካተተ ነው።
በተጨማሪም የከፍታ፤የርቀት ዝላይ እንዲሁም የዲስከስና አሎሎ ውርወራ በውድድሩ የሚካተቱ መሆናቸውን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል።
ከስፖርተኞቹ መካከል በ10ሺህ ሜትር ለመወዳደር ከሰሃርቲ ሳምረ ወረዳ የመጣችው ወጣት በለጡ አባዲ “የተሰጠን ዕድል ተጠቅመን የክልላችንን እና አገራችንን ስም ለማስጠራት እንሰራለን” ብላለች።
በተመሳሳይ መቐለ ወክሎ የቀረበው በ800 ሜትር ተወዳደሪ በአምላክ አሰፋ “የተጀመረው የአትለቲክስ ሻምፔዮና ውድድር ጤነኛ ማህበረሰብ ለመፍጠርና የገቢ ምንጭ ለማግኘት የሚያስችል በመሆኑ ደስተኞች ነን” ብሏል።
አሁንም ግን የስፖርቱን ዘርፍ በገንዘብና በትጥቅ ለማጠናከር መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩ ጠይቋል።
ለሰባት ቀናት በሚካሔደው የየትግራይ አትሌቲክስ ሻምፒዮና ውድድር ላይ ከክልሉ የተለያዩ ዞኖች ወረዳዎችና ከተሞች የተወጣጡ ከ300 የሚበልጡ ስፖርተኞች ተሳታፊ ሆነዋል።