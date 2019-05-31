በምስራቅ ሸዋ ዞን ግብርናን ወደ ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር የኀብረት ሥራ አባላትን ቁጥር ማሳደጊያ ዘመቻ ተጀመረ

አዳማግንቦት 23/2011በምስራቅ ሸዋ ዞን ግብርናን ወደ ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር የሚደረገውን ጥረት ለማፋጠን የኀብረት ሥራ አባላትን ቁጥር ለማሳደግ የንቅናቄ ዘመቻ ተጀመረ።
ንቅናቄውንና የዞኑን የኀብረት ስራ ቀን በማስመልከት የፓናል ውይይት በአዳማ ከተማ ተካሂዷል።
የምስራቅ ሸዋ ዞን የኅብረት ሥራ ማስፋፊያ ኤጀንሲ ኃላፊ ወይዘሮ አልማዝ ጌታሁን በተለይ ለኢዜአ እንደገለጹት ኅብረተሰቡን አደራጅቶ የማህበራቱ አባል ለማድረግ ንቅናቄው እየተካሄደ ነው።
ኅብረተሰቡ በተበታተነ መልኩ በመንቀሳቀስ የሚፈለገውን የኢኮኖሚ እድገት ሊያመጣ አይችልም ያሉት ኃላፊዋ፣በዚህ ረገድ ያለውን ዕቅድ በተሳካ ሁኔታ ለማስፈጸም ታስቦ ለመሰረታዊ ማህበራትና ዩኒየን አመራሮች ግንዛቤ ለማስጨበጥ መድረኩ መዘጋጀቱን ገልጸዋል።
በቀጣይ አመራሮቹ በማህበራቸው ውስጥ የአባላትን ቁጥር በእጥፍ በማሳደግና ካፒታላቸውን መጠን በመጨመር ወደ ኢንቬስትመንት ለማስገባት መታቀዱን አስታውቀዋል።
ይህን እውን ለማድረግ የአባላት ምልመላ እንደሚከናወን የገለፁትወይዘሮ አልማዝ፣ በዚህም አርሶ አደሮችና ሴቶችን ጨምሮ ሁሉንም የኅብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ ይደረጋሉ ብለዋል።
የአባላት መብዛት የካፒታል አቅምን ለማሳደግ ወሳኝ መሆኑን ገልጸው፣ ይህም የመካናይዜሽን ልማትንና አግሮ ፕሮሰሲንግ በየደረጃው በማስፋፋት ግብርናን ወደ ኢንዱስትሪ ለማሸጋገር የሚደረገውን ጥረት እንደሚያፋጥን አመልክተዋል።
የሉሜ አዳማ የገበሬዎች ኀብረት ሥራ ዩኒዬን የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አሰፋ ለማ በሰጡት አስተያየት ዩኒየኑ 1989 የተመሰረተው በ150 ሺህ ብር ካፒታልና በአራት መሠረታዊ ማህበራት ነበር።
የአባላቱን ቁጥር ወደ 103 ካፒታሉን ደግሞ ወደ 55 ሚሊዮን ብር ማሳደጉንም ተናግረዋል።
”ዩኒየኑ በአሁኑ ወቅት ለ40 ሺህ አባል አርሶ አደሮች የጀርባ አጥንት ሆኖ እያገለገለ ይገኛል” ብለዋል።
ለአባላቱ የምርት ማሳደጊያ ግብዓትና የመካናይዜሽን አገልግሎት ከመስጠት ባለፈም ለመሰረታዊ ሸቀጣሸቀጥ አቅርቦት በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ መሆኑን ገልጸዋል።
በቀጣይ የዱቄት ፋብሪካና የከብት እርባታን በማቋቋም በኢኮኖሚው ውስጥ እንቅስቃሴ እያደረገ መሆኑን ሰብሳቢው አስታውቀዋል።
የዞኑ አስተዳደር በእንቅስቃሴያቸው ውጤታማ ለሆኑ ማህበራትና ዩኒየኖች የምስክር ወረቀትና ዋንጫ ሽልማት አበርክቶላቸዋል።
በመድረኩ የማህበራትና የዩኒቾች አመራሮችና ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።