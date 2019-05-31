በዋግ ኽምራ ዞን በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ህይወት ጠፋ

ግንቦት 23/2011 በአማራ ክልል ዋግ ኽምራ ዞን ጋዝጊብላ ወረዳ ዛሬ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የአንድ ሰው ህይወት ሲያልፍ በሌላ አንድ ሰው ላይ ከባድ የአካል ጉዳት መድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
በወረዳው ፖሊስ ጽሕፈት ቤቱ የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ማስተባበሪያ ስራ ሂደት መሪ ኢንስፔክተር ፀሃይ ታመነ ለኢዜአ እንደገለጹት በወረዳው ዛሬ ከቀትር በኋላ በደረሰ የትራፊክ አደጋ የረዳቱ ህይወት ወዲያውኑ ሲያልፍ አሽከርካሪው ከባድ የመቁሰል አደጋ አጋጥሞታል።
ጉዳቱ የደረሰው የሰሌዳ ቁጥሩ 3-37738 ኢት የሆነው ሲኖ ትራክ ተሽከርካሪ ከአት ከተማ ወደ ሰቆጣ ሲጓዝ በወረዳው 018 ቀበሌ ዛሮታ በተባለ አካባቢ ሲደርስ በመገልበጡ ነው።
በአደጋው ከባድ ጉዳት የደረሰበት አሽከርካሪ በሰቆጣ ተፈራ ሃይሉ መታሰቢያ ሆስፒታል የህክምና እርዳታ እየተደረገለት ሲሆን ህይወቱ ያለፈው ረዳት አስከሬንም ለቤተሰቦቹ መድረሱን የገለጹት ኢንስፔክተር ጸሐይ የአደጋው መንስኤ በምርመራ እየተጣራ መሆኑንም አስረድተዋል።