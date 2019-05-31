የደሴ ከተማ አስተዳደር የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ የአፍጥር ፕሮግራም አካሄደ

ግንቦት 23/2011የደሴ ከተማ አስተዳደር የረመዳን ጾምን ምክንያት በማድረግ ለሙስሊምና የክርስትና እምነት ተከታዮች በጋራ የእራት አፍጥር ፕሮግራም አካሄደ፡፡
የደሴ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አቶ ተስፋዬ ጫኔ በአፍጥሩ ወቅት “ ወሎ የመቻቻል፣ የአንድነት፣ የፍቅርና የሰላም ተምሳሌት ናት”ብለዋል፡፡
ከተማዋ ሙስሊሙና ክርስቲያኑ በጋራ ተባብረውና ተጋግዘው የሚኖሩባትና ለሌሎች አካባቢዎች ምሳሌ መሆኗን ተናግረዋል፡፡
የአፍጥር ፕሮግራሙ ዓላማም ከተማ አስተዳደሩ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጎን መሆኑን ለመግለጽ የተዘጋጀ መሆኑን ጠቅሰው “ በረመዳን ወር ስለ አንድነት፣ ፍቅርና ሰላም በመስበክ አገራዊ ለውጡን ማስቀጠል ያስፈልጋል” ብለዋል፡፡
ህብረተሰቡ በሃይማኖትና በብሄር ከፋፍለው አገር ለማተራመስ የሚሞክሩ ግለሰቦችን በማጋለጥም የህግ የበላይነት እንዲሰፍን የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
የደሴ ከተማ ጊዜያዊ መጅሊስ ፕሬዚዳንት ሐጅ እንድሪስ በሽር በበኩላቸው ከተማ አስተዳደሩ ባዘጋጀው የአፍጥር ፕሮግራም መደሰታቸውን ገልጸው ፕሮግራሙም አብሮነትንና መቻቻልን ለማስቀጠል ጉልህ ሚና እንዳለው ገልጸዋል፡፡
በተለይ ከክርስትና እምነት ተከታዮች ጋር በጋራ ማፍጠራቸው የቀደመው የእርስ በእርስ ትስስር ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያደርግ መሆኑን አመልክተዋል።
ሙስሊሙ ማህበረሰብም ከመንግስት ጎን በመሰለፍ በከተማው ልማትና ሰላም የድርሻውን እንደሚወጣም ጠይቀዋል፡፡
መንግስት ተለያይተው የነበሩ ሙስሊም ወንድማማቾችን አንድ በማድረጉ የዘንድሮው ረመዳን በፍቅርና በደስታ እንዲጾሙ ማድረጉንም ተናግረዋል፡፡
ሌላው የአረብ ገንዳ መስጅድ ኢማም ሸህ ሐሰን ሀሚዲ በበኩላቸው “ረመዳን ይቅር መባባያ፤ የተቸገሩትን መርጂያ፤ የታመሙትን መጠየቂና የተጣሉትን ማስታረቂያ ወር ነው” ብለዋል፡፡
በመሆኑም ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለአገር አንድነትና ሰላም መጾምና መስገድ ይጠበቅበታል ሲሉም ገልጸዋል።
የዕለቱ የክብር እንግዳና የደሴ ከተማ አስተዳደር ቤተ ክህነት ዋና ሥራ አስኪያጅ ሊቀ ህሩያን ፍቅረየሱስ ተሰማ በበኩላቸው፣ በየአመቱ የረመዳን ወር ሲመጣ የክርስትና እምነት ተከታዮች ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጋር በጋራ ሰርተው በጋራ ስለሚያፈጥሩ ወሩን በጉጉት እንደሚጠብቁት ተናግረዋል፡፡
“ሃይማኖታችን ቢለያይም ተግባርና አላማችን አንድ ነው” ያሉት ሊቀ ህሩያን ፍቀረየሱስ የሁሉም ሐይማኖት ፍቅርን፤ እንድነትና መቻቻልን እንደሚሰብክ ተናግረዋል።
ቀጣይ የኢዳል ፈጥር በዓልም በሰላምና በፍቅር እንዲከበር መስገጃ ቦታዎችን በማመቻቸትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት የክርስትና እምነት ተከታዮች የድርሻቸውን እንደሚወጡ አመልክተዋል።
በአፍጥር ፕሮግራሙ ከ350 ሰው በላይ ከሁሉም ክፍለ ከተሞች የተውጣጡ አመራሮች፤ የሃይማኖት አባቶችና ሽማግሌዎች፤ የእስልምና እና የክርስትና እምነት ተከታዮች፤ ወጣቶችና ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል ፡፡