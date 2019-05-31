በአማራ ክልል ለመምህራን ጥያቄዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ ይሰጣል….የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት

ግንቦት 23/2011በአማራ ክልል መምህራን ላነሷቸው የጥቅማጥቅምና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎች የክልሉ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ ምላሽ እንደሚሰጥ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በአማራ ክልል መብቶቻችን ይጠበቁ በሚል በተለያዩ ከተሞች የተካሄደው የመምህራን ሰልፍ በሰላማዊ ሁኔታ ተጠናቋል፡፡
በክልሉ ውስጥ በሚገኙ ሁሉም ዞኖችና ወረዳዎች የመምህራን ሙያ ትኩረት እየተሰጠው አይደለም በማለት ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደዋል።
የሰላማዊ ሰልፉ አላማ የመምህራን ደመወዝና ጥቅማጥቅም እንዲከበር መጠየቅና የመምህርነት ሙያ ከፖለቲካ ተጽኖ ነጻ በሆነ መልኩ እንዲመራ ለማስቻል ያለመ ነው።
ሰላማዊ ሰልፉ በክልሉ መምህራን ማህበር አማካኝነት የተጠራ ሲሆን በሰልፉም በፌዴራል መንግስት የሚመለሱና የክልሉን መንግስት ድጋፍ የሚሹ ጥያቄዎች ተነስተዋል።
የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ዘላለም ልጃለም “መምህራን ያነሷቸውን ጥያቄዎች የክልሉ መንግስት በአጭር ጊዜ ውስጥ መልስ ይሰጥባቸዋል” ብለዋል።
ክልሉን የሚመለከቱ ጥያቄዎች የክልሉ ካቢኔ ውይይት አድርጎ በመምህራን ማህበር አማካኝነት እንደሚያሳውቅም አመልክተዋል።
አቶ ዘላለም እንዳሉት የፌዴራል መንግስትን የሚመለከቱ ጥያቄዎችን የክልሉ መንግስት ከፌዴራል አመራሮች ጋር በመነጋገር መልስ እንዲያገኙ ለማድረግ ይሰራል።
የባህር ዳር ከተማ መምህራን ማህበር ሊቀመንበርና የሰልፉ አስተባባሪ መምህር መስፍን አመሸ በበኩላቸው የአማራ ክልል ከሌሎች ክልሎች ጋር ሲነጻጸር የመምህራን የእድገትና የደመወዝ ስኬል ወደ ኋላ የቀረ ነው።
ተመሳሳይ የትምህርት ደረጃ ያላቸውና በአንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ለሚሰሩ መምህራን የተለያየ የደመወዝ እርከን መኖሩንም ጠቁመዋል።፡
“የአይሲቲና ኮምፒውተር ሳይንስ መምህራን ደመወዛቸው የተለየ ነው፤ የሚሰሩት ስራ ግን ከሌሎች መምህራን የተለየ አይደለም” ሲሉም ገልፀዋል።
“የእዚህ ምክንያቱ ምን እንደሆነም አይታወቅም” ብለዋል።
በ2009 ዓ.ም የተጨመረው የመንግስት ሠራተኞች የደመወዝ ጭማሬ መምህራንን አለማካተቱ ቅሬታ መፍጠሩ እየታወቀ አፋጣኝ ምላሽ አለመሰጠቱ ሰልፍ ለመውጣት አንድ መክንያት መሆኑን አስረድተዋል።
“የደንብ ልብስና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ካለማሟላት ጀምሮ የመምህራን ሙያ ልዩ ትኩረት እየተሰጠው አይደለም” ያሉት ደግሞ በባህር ዳር ከተማ የእውቀት ፋና አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መምህር ይልቃል ቢተው ናቸው።
ከከፍተኛ መሪ ሁለት ወደ ከፍተኛ መሪ ሦስት ያለው የደረጃ እድገት ለነባር መምህራን ያለመፈቀድ ችግር ለሙያው የተሰጠውን ዝቅተኛ ትኩረት ማሳያ ነው ሲሉም በማሳያነት ጠቅሰዋል።
እነዚህና መሰል በርካታ ችግሮች ስላሉ የክልሉ መንግስትና የፌዴራል መንግስት ምላሽ ሊሰጡበት እንደሚገባ ገልፀዋል፡፡
የመምህራንን ፍላጎት ሳያሟሉ ስለ ትምህርት ጥራት ማውራት ከወሬ ያለፈ ተግባር እንደማይሆንም አመልክተዋል።፡
በተመሳሳይ በደብረ ማርቆስ፣ በወልዲያ፣ በደሴ፣ በሰቆጣ፣ በደብረ ብርሃንና በሌሎች የክልሉ ከተሞች የተካሄዱት የመምህራኑ ሰላማዊ ሰልፎች በሰላማዊ መንገድ ተጠናቀዋል፡፡