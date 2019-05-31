ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ለአትሌቶች ምቹ የሆኑ የልምምድ ቦታዎች ቢኖራትም እንዳልተጠቀመችበት ተገለጸ

ግንቦት 23/2011 ኢትዮጵያ በተፈጥሮ ለአትሌቶች ምቹ የሆኑ በርካታ የልምምድ ቦታዎች ቢኖራትም ልትጠቀምበት እንዳልቻለች ተጠቁሟል።
በኢትዮጵያ ወጣቶች ስፖርት አካዳሚ አዘጋጅነት ለሁለት ቀናት የሚካሄደው 6ኛው ዓመታዊ አገር አቀፍ የስፖርት ሳይንስ የጥናትና ምርምር ጉባኤ በአካዳሚው መሰብሰቢያ አዳራሽ ዛሬ ተጀምሯል።
በጉባኤው መክፈቻ አትሌቶች ልምምድ የሚያደርጉባቸው ቦታዎችና በውጤታቸው ላይ ስለሚኖረው ተጽእኖ በተመለከከተ የጥናት ውጤት ቀርቧል።
ኢዜአ በቀረበው የጥናትና ምርምር ውጤት መነሻ በማድረግ ጥናቱን ያቀረቡትን የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስፖርት ሳይንስ መምህር ዶክተር ዘሩ በቀለን አነጋግሯል።
ዶክተር ዘሩ በአሁኑ ሰአት በዓለም አቀፍ ደረጃ ሁለት አይነት የአትሌቶች የልምምድ ዘዴ ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ ይገልጻሉ።
በከፍታማ ቦታዎች አካባቢ የሚኖሩ አትሌቶች ወደ ዝቅተኛ ቦታዎች በመሄድ የሚያደርጉት ልምምድ (live high train low) እና በዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ የሚኖሩ አትሌቶች ወደ ከፍተኛ ቦታ በመሄድ የሚያደርጉት ልምምድ (live low train high) የሚሉ እንደሆኑ ተናግረዋል።
እነዚህ ሁለት የልምምድ አይነቶች በየራሳቸው ያላቸው ውጤት ቢኖርም ሁለቱን አቀናጅቶ ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ መጠቀም ውጤታማ እንደሚያደርግ በዓለም አቀፍ ደረጃ የተደረጉ ጥናትና ምርምሮች እንደሚያመላክቱ ተናግረዋል።
ይሄንኑ ተግባራዊ እያደረጉ ያሉ አገሮችና አትሌቶች በአሁኑ ሰአት በተለያዩ የውድድር መድረኮች ውጤታማ እየሆኑ መሆኑን አመልክተዋል።
የታላቋ ብሪታኒያ አትሌት መሐመድ ፋራህ ከፍተኛ እና ዝቅተኛ ወደሆኑ ቦታዎች በመሄድ ልምምድ እየሰራ ውጤታማ መሆን እንደቻለ ለአብነት አንስተዋል ዶክተር ዘሩ።
ወደ ኢትዮጵያ ሲመጣ ከሌሎቹ አገሮች በተለየ ለአትሌቲክስ ልምምድ የሚሆኑ የተለያዩ ምቹ ቦታዎች ቢኖሩም አገሪቷ መጠቀም እንዳልቻለች ጠቅሰዋል።
ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ለውድድር ልምምድ የሚያደርጉት በከፍተኛ ቦታዎች ላይ ብቻ መሆኑ ዝቅተኛ ስፍራዎች ላይ በሚካሄዱ ውድድሮች ውጤታማ ለመሆን ሲቸገሩ እንደሚታይም ተናግረዋል።
”አትሌቶች ከፍተኛ ሃይልና ጉልበት አውጥተው በከፍተኛ ቦታ ላይ ልምምድ ከሰሩ በኋላ ወደ ውድድር ሲመጡ የዝቅተኛውን ቦታ የአየር ንብረት ተቋቁመው ለማሸነፍ ይቸገራሉ” ብለዋል።
ኢትዮጵያ ሁለቱንም የልምምድ አይነቶች መጠቀም የሚያስችል እምቅ አቅም እያላት በከፍተኛ ቦታዎች ብቻ ማተኮሩ ተገቢ እንዳልሆና ሁለቱንም በጋራ መጠቀም አትሌቶቹንና ኢትዮጵያን በስፋት የሚጠቅም እንደሆነ ነው ዶክተር ዘሩ ያስረዱት፡፡
ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ከፍተኛ ሃይል በመጠቀም የሚደረጉ ልምምዶች አትሌቶችን ለጉዳት እንሚዳርጉ ገልጸው ከፍታውንም ዝቅታውንም መጠቀም ለአትሌቶች መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር እንደሆነ ጠቅሰዋል።
በሁለቱም አይነት ሁኔታ ልምምድ ማድረግ በአንድ ቦታ ላይ ብቻ ሰርተው ከሚመጡ አትሌቶች የተሻለ የሰውነት ዝግጁነትና ጥንካሬ እንዲኖራቸው በማድረግ ስኬታማ እንዲሆኑ እንደሚያስችል አመልክተዋል።
በቀጣይ በ2020 የኦሎምፒክ ውድድር የሚካሄድባት የቶኪዮ ከተማ ሞቃታማና ዝቅተኛ ስፍራ የሚካሄድበት ከመሆኑ ከወዲሁ ጥናት በማድረግ ለውድድሩ የሚሆን ቦታ ላይ አትሌቶች ልምምድ እንዲያደርጉ መደረግ እንዳለበትም መክረዋል።
የአትሌቶች አሰልጣኞች የልምምድ ቦታውን በዘፈቀደ ሳይሆን በተጠናና በታቀደ መልኩ በመምረጥና ልምምድ በማድረግ ውጤታማ ስራ መስራት እንዳለባቸው ገልጸው ለዚህም ወቅቱ ከደረሰበት ሳይንስ ራሳቸውን ማሻሻልና ማብቃት አለባቸው ብለዋል፡፡
ሁለቱንም የስልጠና ስፍራዎች አቀናጅቶ መጠቀም በብቃት፣ በጥንካሬ፣ በሰውነት ቅርጽ እና በውጤት ላይ መልካም ተጽእኖ እንዳለውም ገልጸዋል።
በቀጣይ አካባቢ ልምምድ እና የአትሌቲክስ ውጤትን በማጣመር የተለያዩ ጥናትና ምርምሮችን አድርጎ አትሌቶች ውጤታማ እንዲሆኑ ማድረግ እንደሚገባና በዚህም ረገድ ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።