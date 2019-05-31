በአዲስ አበባ ጎዳናዎች ተቆፍረው ክፍት የተቀመጡ ጉድጓዶች በሰዎች ላይ አደጋ እያደረሱ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 23/2011በአዲስ አበባ ተቆፍርው ክፍት የሚተው መንገዶች ክረምት ከመግባቱ በፊት መፍትሔ ካልተበጀላቸው ለበርካታ ሰዎች ህይወት መጥፋትና ጉዳት ምክንያት ይሆናሉ ተባለ።
በከተማዋ ለተለያየ መሰረተ ልማት ተብለው የሚቆፈሩና በወቅቱ ያልተደፈኑ እንዲሁም ለረጅም ጊዜ ተረስተው ያልተከደኑ ጉድጓዶች በሰዎች ላይ አደጋ ሲያደርሱ ይስተዋላል።
ለአደጋው በተለይም አካል ጉዳተኞች፣ ህጻናትና አቅመ ደካሞች የበለጠ ተጋላጭ ይሆናሉ።
አቶ አብዱልሰላም ሃይረዲን ማየትየተሳናቸው ሲሆኑ ከአመት በፊት በእግረኛ መንገድ ላይ ሲንቀሳቀሱ በተቆፈረ ጉድጓድ ውስጥ ገብተው አካላዊ ጉዳት እንደደረሰባቸው ያስታውሳሉ።
በአዲስ አበባ በ2011 ዓ.ም ዘጠኝ ወራት 299 የእሳትና 124 ከእሳት ውጪ በአጠቃላይ 423 አደጋዎች እንዳጋጠሙ የከተማዋ እሳትና ድንገተኛ አደጋዎች መቆጣጠርና መከላከል ባለስልጣን መረጃ ያሳያል።
የባለስልጣኑ የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማሞ እንደሚሉት በደረሱትአደጋዎች 68 ሰዎች ህይወታቸውን ሲያጡ በኢኮኖሚ ላይ 229 ሚሊዮን ጉዳት ደርሷል።
በዚሁ ወቅት የሁለት ሰዎች ህይወት የጠፋው ተቆፍረው በወቅቱ ሳይደፉኑ ወይንም ጉድጓድ መኖሩን የሚያሳይ ምልክት ሳይደረግ ክፍቱን በተተወ ጉድጓድ አማካኝነት ነው።
ችግሩን ለመፍታት ጥረት ቢደረግም ከአመት አመት እየተባባሰ ለበርካቶች ህይወት መጥፋትና የአካል ጉዳት ምክንያት መሆኑን ገልጸው ችግሩ በክረምት እንደሚብስ አንስተዋል።
የህግ ባለሙያው አቶ አሚን አማን ተቆፍረው ክፍት በሚተው ጉድጓዶች የሚደርሱ ጉዳቶችን ከግንባታ ህግ አንጻር አብራርተውታል።
እንደ እርሳቸው ገለፃ በኢትዮጵያ ለዜጎች የሚደረጉ ጥንቃቄዎች ከሌሎች አገሮች ጋር በንጽጽር ሲታይ የግንባታ ህጉ ሰፊ ክፍተት አለበት ይላሉ።
አንድ መንገድ ተቆፍሮ በ24 ሰአት ውስጥ መደፈን እንዳለበትና ለዜጎች ህይወት ስጋት መሆን እንዳሌለበት በህግ ተቀምጧል።
አንድ ተቋም ለተለያየ ምክንያት በቆፈረው ጉድጓድ አማካኝነት ለሚደርስ ጉዳት በህግ ተጠያቂ እንደሚሆን ቢቀመጥም በኢትዮያ ነባራዊ ሁኔታ ጠያቂው አካል ጠንካራ ባለመሆኑ እየተተገበረ አለመሆኑን ያስቀምጣሉ።
የአዲስ አበባ መንገዶችን የሚያስተዳድረው የከተማዋ መንገዶች ባለሰልጣን ችግሩ ከአመት አመት ሲቀጥል ጠንካራ እርምጃ ለምን መውሰድ እንዳቃተው ጠይቀናል።
የአዲስ አበባ መንገዶች ባለስልጣን የህዝብ ግንኙነት ዳሬክተር አቶ ጡኡማይ ወልደገብርኤል ከባለፈው አመት ጀምሮ ከባለስልጣኑ እውቅና ውጪ መንገዶችን መቆፈር እንደማይቻል መመሪያ መውጣቱን ተናግረዋል።
መንገድን ምክንያት አድርገው የተቆፈሩና ክረምት ላይ ውሃ በማቆር ለሰው ህይወት አስጊ የሆኑ ቦታዎችን ኮንትራክተሮች እስከ ሰኔ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ከስጋት ነጻ ማድረግ እንዳለባቸው ካልሆነ ተጠያቂ ይሆናሉ ብለዋል።
ባለስልጣኑ በራሱ የሚያከናውናቸው የመንገድ ፕሮጀክቶችን በተመለከተም ለአደጋ ምክንያት እንዳይሆኑ ከወዲሁ በማጠናቀቅ የማይጠናቀቁትን አፈር ለመመለስ እየሰራ ነው።
ከዚሁ ጋር የሚገናኝ የግንባታ ስራ እያከናወኑ ያሉተቋማትም የጀመሩትን ስራ በተቀመጠው የጊዜ ገደብ እንዲያጠናቅቁ አሳስበዋል።