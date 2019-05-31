ማረሚያ ቤቱ 1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር የሚያወጡ አልባሳትን በድጋፍ አገኘ

ግንቦት 23/2011 የወላይታ ሶዶ ማረሚያ ተቋም ዋጋቸው ከ1 ነጥብ 4 ሚሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የተለያዩ አልባሳትን በድጋፍ ማግኘቱን አስታወቀ፡፡
የማረሚያ ተቋም ኃላፊ ኮምንደር ዘሪሁን ማላቆ እንዳሉት አልባሳቱ ከፌዴራል ገቢዎችና ጉምሩክ ባለስልጣንና ከደቡብ ክልል ማረሚያ ቤቶች አስተዳደር ኮሚሽን በድጋፍ መልክ የተገኙ ናቸው።
አልባሳቱ በተለያየ ጊዜ በህገ-ወጥ መልኩ ከሚንቀሳቀሱ ነጋዴዎች የተወረሱ መሆናቸውንም ነው የገለጹት።
ከዚህ ቀደም በእንደዚህ ዓይነት መልኩ የሚወረሱ ንብረቶች ሲቃጠሉ ወይም ጥቅም ላይ እንዳይውሉ ሲደረግ እንደነበር አስታውስው በአሁኑ ወቅት ብዙ ዓመት ተፈርዶባቸው ጠያቂ የሌላቸው የህግ ታራሚዎች ተለይተው አልባሳቱ እንዲሰጥ መደረጉ የታራሚዎችን ስነ-ልቦና እንደሚጠግን አመልክተዋል፡፡
ማረሚያ ቤቱ የታራሚዎችን ሰብአዊ መብት በአግባቡ ለመጠበቅ እንዲችል ከዚህ ቀደም በታራሚዎች በኩል ሲነሳ የነበረውን የምግብ አቅርቦት እጥረት ቅሬታ ለመፍታት በተሰራው ሥራም ውጤት መታየቱን ነው የገለጸው፡፡
የታራሚዎችን ጤና በተገቢው ከመጠበቅ አንጻርም የመድኃኒት አቅርቦትና የጤና ባለሙያ እንዲሟላ ከመደረጉ ባለፈ በቅርበት ካሉ ሆስፒታሎች ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል
በጥበቃ አባሎች ላይ ሲነሳ የነበረ ችግርን ለመቅረፍ የክህሎት ስልጠና ከመስጠት ባሻገር አመራሮችን እስከመቀየር ርምጃዎች መወሰዳቸዉን ገልጸው በታራሚዎች መካከል ያለዉ የእርስ በርስ ግንኙነት እንዲስተካከል መደረጉን አብራርተዋል፡፡
በፈጸመው የወንጀል ድርጊት ዘጠኝ ዓመት ተፈርዶበት ወደማረሚያ ተቋሙ ከገባ ሦስት ዓመት እንደሆነ የገለጸው የህግ ታራሚ ተስፋዬ ጋናሞ በበኩሉ አብዘኞቹ ታራሚዎች ብዙ ዓመት የተፈረደባቸውና ጠያቂ የሌላቸው መሆኑን ተናግሯል።