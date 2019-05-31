በጋምቤላ አምስት ኪሎ ግራም የካናቢስ አደንዛዥ ዕፅ ተያዘ

ጋምቤላ ግንቦት 23/2011የኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን ከፌደራል ፖሊስ ጋር በመቀናጀት አምስት ኪሎ ግራም የካናቢስ አደንዛዥ ዕፅ ከአንድ ተጠርጣሪ ጋር መያዙን አስታወቀ፡፡
በኮሚሽኑ የጋምቤላ መቅረጫ ጣቢያ አስተባባሪ አቶ ኡቾጊ ኡጆክ ዛሬ ለኢዜአ እንደገለጹት አደንዛዥ ዕፁ የተያዘው ከአዲስ አበባ ወደ ጋምቤላ ክልል ሊገባ ሲል በባሮ ቆላ መቅረጫ ጣቢያ በተደረገ ፍተሻ ነው፡፡
አደንዛዥ ዕፁ በህዝብ ማመላለሻ አውቶቡስ ተጭኖ ወደ ጋምቤላ ከተማ ለመግባት 56 ኪሎ ሜትር ሲቀረው ከፌደራል ፖሊስ ጋር በተደረገ ቅንጅታዊ ሥራ ሊያዝ መቻሉንም ተናግረዋል፡፡
ከአደንዛዥ ዕፁ ጋር አብሮ አንድ ተጠርጣሪ ግለሰብ በቁጥጥር ስር መዋሉንም ጠቁመዋል፡፡
ኮሚሽኑ በቀጣይም ቅንጅታዊ ስራን በማጠናከር በክልሉ የሚስተዋሉ ህገ ወጥ የኮንትሮባንድ ስራዎችን ለመከላከል ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በትኩረት እንደሚሰራ ጠቁመዋል፡፡
በፌዴራል ፖሊስ የምዕራብ ዲቨዥን ሦስተኛ ሻለቃ ምክትል አዛዥ ዋና ኢንስፔክትር ተረፋ በለጠ በበኩላቸው ፊደራል ፖሊስ በክልሉ የሚስተዋሉ ህገ ወጥ እንቅስቃሴዎችን ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ጥረት አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል፡፡
በተለይም በክልሉ የሚስተዋለውን ከፍተኛ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውርና ሌሎች ህገ ወጥ ሥራዎችን በመከለከል ረገድ ከህብረተሰቡ ጋር በመሆን በትኩረት እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
በክልሉ ባለፉት ዘጠኝ ወራት የተለያዩ ህገ ወጥ የጦር መሳሪያዎች፣ በህገ ወጥ ስራ የተሰማሩ ተሸከርካሪዎች፣ የዝሆን ጥርስ፣ የተለያዩ ሀገራት ገንዘቦችና ሌሎች ቁሳቁሶች ተይዘው መዘገባችን ይታወሳል ፡፡