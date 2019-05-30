በማዕከላዊ ጎንደር ከ40 ሺህ በላይ ተፈናቃዮች ወደ ቀዬአቸው ተመለሱ

ጎንደር ግንቦት 22/2011 በማእከላዊ ጎንደር ዞን በሰፈነው አስተማማኝ ሰላም ከ40ሺ በላይ ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ መቻሉን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ተናገሩ።
በጭልጋ ወረዳ በአማኑኤል ቀን ወጣ ቀበሌ የተገነቡ 459 መኖሪያ ቤቶችን ለተፈናቃዮች በማስረከብ ወደ ቤታቸው የማስገባት ስነ-ስርአት ዛሬ ተከናውኗል፡፡
በስነ-ሰርአቱ ላይ የተገኙት የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ብርሃኑ ጣምያለው እንደተናገሩት በጊዚያዊ መጠለያዎች ከነበሩ 58ሺ ተፈናቃዮች መካካል ከ40ሺ በላይ የሚሆኑትን ወደ ቀያቸው መመለስ ተችሏል።
ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው መመለስ የተቻለው ህዝቡ አመራሩና መከላከያ ሰራዊቱ ባለፉት ሶስት ወራት ለአካባቢው ሰላም መስፈን ባደረጉት ያላሰለሰ ጥረት ነው።
በግጭቱ ሳቢያ ከተቃጠሉ 4ሺህ መኖሪያ ቤቶች መካከል 2ሺ 250 ቤቶችን የክልሉ መንግስት ባደረገው የቤት ክዳን ቆርቆሮና ሚስማር ድጋፍ በአጭር ጊዜ በመገንባት ለተፈናቃዮች ማስረከብ መቻሉን ተናግረዋል፡፡
“እስከ ሰኔ ወር መጨረሻ 1ሺ 800 ቤቶችን ገንብቶ ለማስረከብ በየደረጃው የተመደቡ አመራሮች ከህዝቡ ጋር በመቀናጀት ርብርብ እያደረጉ ናቸው” ብለዋል፡፡
በግጭቱ ተፈናቅለው በአጎራባች ወረዳዎች በመጠለያ የቆዩ 14ሺህ ተፈናቃዮችን ባለፉት ሶስት ወራት ወደ ቀያቸው መመለስ እንደተቻለ የተናገሩት የጭልጋ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አቡሃይ ጌትነት ናቸው፡፡
የቤት ርክክብ በተደረገበት በወረዳው በአማኑኤል ቀን ወጣ ቀበሌ በግጭቱ ወቅት ከተቃጠሉ 494 ቤቶች መካከል 459 ቤቶችን በመገንባት ተፈናቃዮች ወደ አዲሱ ቤታቸው እንዲገቡ መደረጉን ተናግረዋል፡፡
“ላለፉት አራት ወራት በመጠለያ ያሳለፍኩትን አስቸጋሪ ጊዜ የሚቀይር አዲስ ህይወት ለመምራት በቅቻለሁ” ያለሉት በጭልጋ ወረዳ የወይአምባ ቀበሌ ነዋሮ ወይዘሮ አታላይ መለሰ ናቸው፡፡
“መንግስት በሰጠኝ 63 የቤት ክዳን ቆርቆሮ አዲስ መኖሪያ ቤት ተገንብቶልኝ ከሁለት ልጆቼ ጋር በአዲሱ ቤት ሰላም ያለው የተረጋጋ ኑሮ መምራት ጀምሬአለሁ” ሲሉ ተናግረዋል፡፡
“ተፈናቅዬ መጠለያ ከገባሁ ጀምሮ የጎለደለብኝ ነገር የለም ዛሬም ወደ ቀዬዬ ተመልሼ አዲስ በተገነባልኝ ቤት መኖር በመጀመሬ ደስታ ተሰምቶኛል” ያሉት የአማኑኤል ቀን ወጣ ቀበሌ ነዋሪ አርሶ አደር ደሴ ጣሴ ናቸው፡፡
“ሰላም ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው የሰው ልጅ የህልውናው መሰረት ነው” ያሉት አርሶአደር ደሴ “በአካባቢው በሰፈነው ሰላም ዳግም ወደ ቀያችን ተመልሰን ለአዲስ ህይወት በመብቃታችን ለመንግስት ታላቅ ምስጋና አቀርባለሁ” ብለዋል፡፡
ለቤቶቹ ግንባታ መጠናቀቅ ጉልህ ድርሻ ላበረከቱ አመራሮች፤ የመከላከያ ሰራዊት አባላት፤ ባለሙያዎችና የህብረተሰብ ተወካዮች የእውቅና ምስክር ወረቀት ተሰጥቷል፡፡
በቤቶቹ የርክክብ ስነ-ሰርአት ላይ ከክልልና ከዞን የተውጣጡ አመራሮችን ጨምሮ የ31ኛ እና የ33ኛ ክፍለ ጦር አዛዦች እንዲሁም የአማራና የቅማንት ማህረሰብ አባላት ተገኝተዋል፡፡