የኦዲት ግኝት ያለባቸውና የእርምት እርምጃ ባልወሰዱ ተቋማት ላይ የተጠያቂነት ሥራ እንዲሰራ ምክር ቤቱ አሳሰበ

ግንቦት 22/2011የፌደራል ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት የኦዲት ግኝት ያለባቸውና የእርምት እርምጃ ባልወሰዱ ተቋማት ላይ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን ተጠያቂነትን እንዲያሰፍን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አሳሰበ።
ምክር ቤቱ የኦዲተር መስሪያ ቤቱን የ2010 ዓ.ም የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርት በዛሬው እለት ተመልክቷል።
በዚህ ጊዜ የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ አቶ ታገሰ ጫፎ እንደገለጹት የኦዲት ግኝት ያለባቸው ተቋማት የኦዲት ግኝት እርምት እንዲወስዱ ኮሚቴ ተቋቁሞ እየሰራ ይገኛል።
በተለይም ኮሚቴው ባለፈው መጋቢት 16 ቀን 2011 ዓ.ም የኦዲት ግኝት ያለባቸውን ተቋማት የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ተጠያቂ ከማድረጉ በፊት የማስተካካያና የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ የጋራ የምክክር መድረክ ተካሂዶ ከስምምነት ላይ መድረስ ተችሎ እንደነበር አስታውሰዋል።
ይሁንና የእርምትና የማስተካካያ እርምጃ ባልወሰዱ ተቋማት ላይ የጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ተጠያቂነትን የሚያሰፍን ስራ መስራት አለበት ብለዋል።
ኮሚቴው በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለመፍታት የሚያግዝ የአዋጅ ክለሳ፣ የህግ ማዕቀፍ አዘገጃጀት፣ የአገር መከላከያ ሚኒስቴርና የብሔራዊ መረጃና ደህንነት ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን የሚረዱ ተግባራት እየተሰሩ ይገኛሉ ሲሉ አክለዋል።
በዋና ኦዲተር ሪፖርቱ መሰረት የኦዲት ግኝት ኖሮባቸው የማስተካከያ እርምጃ ባልወሰዱ ተቋማት ላይ የውሳኔ ሃሳብ ተዘጋጅቶ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚያቀርቡት ሪፖርት የመፍትሄ አቅጣጫው ተካቶ እንዲቀርብ ውሳኔም አስተላልፋል።
የምክር ቤቱ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ሰብሳቢ አቶ መሐመድ የሱፍ በበኩላቸው እንደተናገሩት፤ የፌዴራል ዋና ኦዲተር እየሰራ ያለውን ስራ አጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል።
በተለይም ከኦዲት ግኝት ጋር በተያያዘ ክፍተት ያለባቸው ተቋማት ላይ አስተዳደራዊና ሕጋዊ እርምጃዎች ተወስዶባቸው ግልጽነትና ተጠያቂነት እንዲሰፍን ከሚመለከታቸው አካላት ጋር እንዲሰራ አሳስበዋል።
ከአገሪቱ የፋይናንስ ህግና ደንብ ውጪ የመንግስትና የህዝብ ገንዘብ ያባከኑ፣ ክፍያ የከፈሉና ግዥ የፈፀሙ የመንግስት ኃላፊዎችና የሂሳብ ባለሙያዎች ላይ ህግና ደንብ በሚፈቅደው መሰረት ተጠያቂ ማድረግ እንደሚገባም ጠቅሰዋል።
ለዚህም የመንግስትና የህዝብ ጥቅም የማስጠበቅ ህጋዊ ስልጣን የተሰጠው ጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ኃላፊነቱን ለመወጣት የጀመራቸውን ስራዎች አጠናክሮ እንዲቀጥል ሲሉ ገልጸዋል።
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ቋሚ ኮሚቴዎችም በሚከታተሏቸውና በሚቆጣጠሯቸው መስሪያ ቤቶች ላይ የኦዲት ግኝት ማሻሻያና የእርምት እርምጃ ተግባራዊ የማድረግ ኃላፊነታቻውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የኦዲት ግኝት ኖሮባቸው የማስተካከያና እርምት እርምጃ እንዲወስዱ በምክር ቤቱ ለመስሪያ ቤቶቹ የተቀመጠውን አቅጣጫ በተገቢው ሁኔታ እንዲፈጸም ምክር ቤቱ የተለየ ክትትልና ቁጥጥር እንዲያደርግ አክለዋል።
የፌዴራል ዋና ኦዲተር አቶ ገመቹ ዱቢሶ የኦዲት ግኝት ኖሮባቸው ማስተካካያ በማያደርጉ ተቋማት ላይ ከጠቅላይ ዐቃቤ ህግ ጋር በመሆን እርምጃ እንደሚወሰድ ተናግረዋል።
ከጥሬ ገንዝብና ከባንክ ሂሳብ አያያዝ ጋር፣የውዝፍ ተሰብሳቢና ተከፋይ ሂሳቦች በወቅቱ አለመሰብስ፣ደንብና መመሪያን ሳይጠብቁ የሚከናወኑ ግዥዎች፣ያለአግባብ የሚፈጸሙ የጥቅማ ጥቅምና ሌሎች ክፍያዎች በኦዲት ግኝት ከተለዩት መካከል ይገኙበታል።
የኢንዱስትሪ ግብዓትና አቅርቦት ድርጅት፣ የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር፣ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት፣ የጸረ-ተባይ ኬሚካል አስተዳደርና ቁጥጥር፣ በኢንዱስትሪ ዝቃጭ ወይም ቆሻሻ አወጋገድ ስርዓት ላይ የሚስተዋሉ ችግሮች በአፋጣኝ መፈታት እንዳለባቸው ጠቁመዋል።
የእንቦጭ አረም እያደረሰያለውመጠነ ሰፊ ጉዳት ሌላው በፍጥነት መፈታት ያለበት ችግር መሆኑን ጠቅሰው ለዚህም የሚመለከታቸው አካላት የተጠያቂነት እርምጃ እንዲወስዱ አሳስበዋል።
ዋና ኦዲተር የፋይናስ ኦዲት ለማድረግ 176 ተቋማትን በእቅድ ይዞ 174 ተቋማትን ኦዲት ማድረግ የቻለ ሲሆን 24 የክንዋኔ ኦዲት ለማድረግ አቅዶ 23ቱን ማሳካት ችሏል።