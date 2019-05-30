መጪውን የኢድ አልፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ በሎግያ ከተማ ለተቸገሩ ህናጻት የአልባሳት ድጋፍ ተደረገ

ግንቦት 22/2011 በመጪው ሳምንት የሚከበረውን የኢድ አልፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ በሎግያ ከተማ ለሚገኙና ወላጆቻቸውን በሞት ላጡ 220 ችግረኛ ህጻናት የአልባሳት ድጋፍ ተደረገ።
በመጪው ሳምንት የሚከበረውን የኢድ አልፈጥር በዓል ምክንያት በማድረግ በአፋር ሎግያ ከተማ ለሚገኙና ወላጆቻቸውን በሞት ላጡ 220 ችግረኛ ህጻናት የአልባሳት ድጋፍ ተደረገ።
ከተለያዩ የሕብረተሰብ ክፍሎች ባሰባሰበው ከ200ሺህ ብር በላይ ገንዘብ ትናንት ድጋፉን ያደረገው በከተማው የሚገኘው የሰላም እድርና መረዳጃ ማህበር ነው።
የማህበሩ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አብደላ ጌታቸው በእዚህ ወቅት እንዳሉት ማህበሩ ከመደበኛ ተግባሩ ጎን ለጎን አቅመ ደካሞችንና ወላጆቻቸውን በሞት ያጡ ህጻናትን በመደገፍ ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት የበኩሉን አስተዋጽኦ እያደረገ ነው።
የማህበሩ አባላት የእስልምና እምነት አስተምሮ በሚፈቅደው መሰረት የዘንድሮው ታላቁ የረመዳን ጾምን አቅመ ደካሞችንና ረዳት አልባ አረጋዊያንን በማስፈጠርና የተለያዩ ድጋፎችን በማድረግ ጾማቸውን በጥሩ ሁኔታ እያሳለፉ መሆናቸውን ጠቁመዋል።
ማህበሩ ህጻናቱ በመጪው ሳምንት የሚከበረውን 1ሺህ 440ኛ የኢድ-አልፈጥር በዓል አንደማንኛውም የእምነቱ ተከታዮች በደስታ እንዲያሳልፉ በማሰብ የአልባሳት ድጋፍ ማድረጉን ተናግረዋል።
በእዚህም ማህበሩ ለ220 አሳዳጊ የሌላቸው ህጻናት የበዓል አልባሳት ድጋፍ ማድረጉን ነው የገለጹት።
አቶ አብደላ እንዳሉት ድጋፍ የተደረገው ማህበሩ የንግዱ ማህበረሰብ፣ ባለሃብቶች እንዲሁም የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎችን በማስተባበር ሲሆን በእዚህም በአጠቃላይ ከ200 ሺህ ብር በላይ ገንዘብ ወጪ ተደርጓል።
“ድጋፉ ህጻናቱና ቤተሰቦቻቸው እንደማንኛውም የእምነቱ ተከታይ በዓሉን በደስታ እንዲያሳልፉ ያስችላቸዋል” ብለዋል።
ከድጋፉ ተጠቃሚዎች መካከል ሁለት ልጆችን ያለአባት የምታሳድገው ወይዘሪት ዘሀራ መሀመድ ከቤት ኪራይ የምታገኘዉ ውስን ገቢ ከእለት ፍጆታ አልፎ የልጆቿን ፍላጎት ለማሟላት እንደማይበቃት ተናግራለች።
ማህበሩ ለአንድ ልጇ የልብስ ድጋፍ በማድረጉ የነበረባትን ጫና ከማቃለሉም በላይ በወገናዊነት ስሜት የፈጸመው መልካም ተግባር መጽናናትን እንደፈጠረባት ተናግራለች።
ወይዘሮ እኩቡ ዳውድ የተባሉ ነዋሪ በበኩላቸው ላለፉት ሦስት ዓመታት ለልጆቻቸው የትምህርት መማሪያ ቁሳቁስና በበዓል ወቅት የአልባስት ድጋፍ እያደረገላቸው መሆኑን ገልጸዋል።
“አሁን ካለው የኑሮ ውድነትና ተያያዥ ጫናዎች ጋር ተያይዞ በዚህ ዓመት ድጋፍ አገኛለሁ ብዬ አልጠበኩም፤ ማህበሩ ዛሬም እንደትናንቱ አለኝታነቱን ስላሳየን ከፍተኛ ደስታ ተሰምቶኛል” ብለዋል።
“የረመዳን ጾምም ሆነ የኢድ አልፈጥር በዓል ሙስሊሙ ህብረተሰብ በአካባቢው የሚገኙ ችግረኞችን በመርዳትና ያለውን በማካፈል ወንድማማችነቱንና አንድነቱን የሚያጠናክርበት ነው” ያሉት ደግሞ የክልሉ አስልምና ጉዳዮች ተወካይ ሼክ አሊ አብደላ ናቸው።
ማህብሩ አቅመ ደካሞችን፣ አረጋዊያንንና ወላጆቻቸውን በሞት ያጡ ህጻናትን በመርዳትና በመደገፍ በከተማው እያደረገ ያለው እንቅስቃሴ ለሌሎችም አርአያ ይሆናል” ብለዋል።
ይህ የማህበሩ መልካም ተግባር የበለጠ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ከማህብሩ ጎን እንደሚቆም ተናግረዋል።
የአልባሳት ድጋፍ ለማድረግ በሎግያ አቡዘር መስጂድ በተዘጋጀ ስነስርአት ላይ የሰመራ-ሎግያ ከተማ አስተዳደር አመራሮችና የተለያዩ ጥሪ የተደረገላቸው አካላት በመገኘት ለማህበሩ ያላቸውን አጋርነት ገልጸዋል።