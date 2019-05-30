ጉጂና ጌዲዮ አንድ ሆነው የተጀመረውን ሰላምና ልማት ማስቀጠል አለባቸው -ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ

አዲስ አበባ ግንቦት 22/2011 ጉጂና ጌዲዮ አንድ ሆነው የተጀመረውን ሰላምና ልማት ማስቀጠል እንደሚገባቸው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ።
ጠቅላይሚኒስትሩ ይህን ያሉት ዛሬ ማለዳ በምዕራብ ጉጂ ዞን ቀርጫ ወረዳ ወደ መኖሪያ ቀዬአቸው የተመለሱ ተፈናቃዮችን በጎበኙበት ወቅት ነው።
በጉብኝቱ የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል፣ የደቡብ ብሄር ብሄረሰቦችና ህዝቦች ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሚሊዮን ማቲዎስና የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ሽመልስ አብዲሳ ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
የስራ ሃላፊዎቹ በጎበኙት ስፍራ የዛፍ ችግኝ ተከላ አከናውነዋል።
በዚህ ወቅት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ባስተላለፉት መልዕክት፤ መንግስት ባለው አቅም ሙሉ ድጋፍ እንደሚያደርግ ቃል የገቡ ሲሆን፥ መጪው ክረምት እንደመሆኑ መጠን ለግብርና ስራ የሚውል ግብዓት እንደሚያቀርብ ገልፀዋል።
ጉጂና ጌዲኦ ለዘመናት አብረው የኖሩ ህዝቦች መሆናቸውን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሁለቱን ህዝቦች ለማጣላት የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችን ህዝቡ አንድ በመሆን ሊታገላቸው እንደሚገባ አስረግጠዋል።
በመጨረሻም ጉጂና ጌዲዮ አንድ ሆነው የተጀመረውን ሰላምና ልማት ማስቀጠል እንደሚገባቸው አሳስበዋል።
የኦሮሚያ ክልል ምክትል ርእሰ መስትዳድር አቶ ሽመልስ አብዲሳ በበኩላቸው፣ በክልሎች መካከል የነበረው ግንኙነት መልካም እንዳልሆነ እና መፈናቀሎችም በስፋት መስተዋላቸውን አስታውሰዋል።
ይሁን እንጂ ካለፈው አንድ ወር ጀምሮ በተሰራው ጠንካራ ስራ በክልሎች መካከል አዲስ ጠንካራ ግንኙነት መመስረቱን ተናግረው የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀዬአቸው የመመለሱ ስራ ተጠናክሮ መቀጠሉን አስምረውበታል።
በክልሉ ሰላምና ፀጥታን ለማስፈን መንግስት ከፍተኛ ትኩረት ሰቶ እየሰራ መሆኑንም አብራርተዋል።
የሰላም ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል በበኩላቸው፤ የተፈናቀሉ ወገኖችን ወደ ቀዬአቸው የመመለስ ስራ በውጤታማ መንገድ እየተመራ መሆኑን ተናግረው ለተፈናቃዮችም አስፈላጊውን የሰብዓዊ እርዳታ ለማድረግ እርብርብ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ለዚህም በአገሪቱ ከተለያዩ አካባቢዎች ተፈናቅለው ከነበሩ ዜጎች መካከል 1 ነጥብ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች ወደ ቀያቸው መመለስ መቻሉን ተናግረዋል።
መንግስት በመላ አገሪቱ ተፈናቅለው የሚገኙ ወገኖችን መልሶ የማቋቋሙ ስራ እስከ ሰኔ መጨረሻ ለማጠናቀቅ በትኩረት እየሰራ መሆኑን ያብራሩት ወይዘሮ ሙፈሪያት በቀጣይ ወራት ማህበራዊ ልማት ዘርፎች ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ፍንጭ ሰጥተዋል።
በዚህም ቀጣይ ወራት የማህበራዊ ልማት ዘርፎችን ማለትም በጤና እና ትምህርት ላይ ተመላሽ ተፈናቃዮች ባሉበት አካባቢ መልሶ የመገንባት ሥራ እንደሚሰራም ጭምር ነው የገለፁት።