የቻይናው ሁጂያን ግሩፕ የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክን ሙሉ በሙሉ ተረክቦ ለማስተዳደር ተስማማ

ግንቦት 22/2011 የቻይናው ሁጂያን ግሩፕ የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክን ሙሉ በሙሉ ተረክቦ ለማስተዳደርና ወደ ምርት ለማሸጋገር ተስማማ።
በኢትዮጵያ ለምተው ወደ ወደ ሥራ ከገቡ ኢንዱስትሪ ፓርኮች መካከል የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ አንዱ ነው።
ፓርኩንባሳለፍነው ህዳር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ መርቀው መክፈታቸው ይታወቃል።
ታዋቂው የቻይና ጫማ አምራች ሁጂያን ግሩፕ ፓርኩን ከማስተዳደር ጀምሮ ሙሉ የምርት ሁኔታውን ለመከታተልና ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነት ከኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽን ጋር ተፈራርሟል።
የኢትዮጵያኢንቨስትመንትኮሚሽነር አቶ አበበ አበባየው በዚሁ ወቅት እንዳሉት፤ ኩባንያው በኢንዱስትሪ ፓርኩ ውስጥ የጫማ፣ አልባሳትና ሌሎች ምርቶችን ከማምረት ጎን ለጎን የፓርኩ ቀሪ ክፍሎችን ያለማል።
ኩባንያው የቡና ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን እንደሚገነባ የገለጹት ኮሚሽነሩ የጅማ ከተማ ጥራት ያለው ቡና መገኛ እንደመሆኗ የፋብሪካው መከፈት በርካታ ጠቀሜታዎች እንደሚኖሩት አብራርተዋል።
ኢትዮጵያ ከዚህ በፊት ጥሬ ቡና በመላክ የምታገኘው የውጭ ምንዛሬ አነስተኛ መሆኑንና የፋብሪካው መከፈት የቡና አምራች ገበሬዎችንና የአገሪቷን ተጠቃሚነት የሚያሳድግ እንደሆነ አክለዋል።
የኮርፖሬሽኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ሌሊሴ ነሜ በበኩላቸው ኩባንያው እስከ 15 ሺህ ለሚደርሱ ዜጎች ቀጥተኛና ቀጥተኛ ያልሆነ የስራ ዕድል እንደሚፈጥር ጠቁመዋል።
ኩባንያው በጅማና አካባቢው ያሉ ወጣቶችን ለማደራጀትና ስልጠና ለመስጠትም ቃል መግባቱን ገልጸዋል።
የኢንዱስትሪ ፓርኮች ኮርፖሬሽንም ኩባንያው ፈጥኖ ወደ ሥራ እንዲገባ አስፈላጊውን ድጋፍ እንደሚያደርግም አረጋግጠዋል።
የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር ግርማ አመንቴ እንደገለጹት፤ የጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ከኦሮሚያ አልፎ የምዕራብ አገሪቷ ክፍልን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው።
የሁዋጂያ ግሩፕ ፕሬዝዳንት ሁዋሮንግ ዥያንግ በበኩላቸው ኩባንያው ላለፉት ሰባት ዓመታት በኢትዮጵያ በኢንቨስትመንት ላይ መቆየቱን ተናግረዋል።
በዚህም ለ8 ሺህ ሰዎች በኩባንያው የስራ ዕድል መፍጠሩን ጠቅሰው የኢንቨስትመንት መጠኑም 100 ሚሊዮን ዶላር መድረሱን ጠቁመዋል።
በጅማ ኢንዱስትሪ ፓርክ ውስጥ ቀላል የኢንዱስትሪ ምርቶችን የቻይና ኩባንያዎች እንዲያመርቱ እንደሚሰራ የገለጹት ፕሬዝዳንቱ የግንባታ ዕቃዎች፣ ጫማዎች፣ የቤትና የቢሮ እቃዎችን የመሳሰሉና በአገር ውስጥ ገበያ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን እንደሚያመርት አብራርተዋል።
ሁዋሮንግ እንደሚሉት በመጀመሪያዎቹ አምስት ዓመታት በፓርኩ የሚመረቱ ውጤቶች ለአገር ውስጥ ገበያ እንዲቀርቡ የታቀደ ሲሆን ከዛ በኋላ ግን ለአፍሪካና ሌሎች አገራትም ለማቅረብ እንደሚሰራ አስረድተዋል።
በአገሪቷ እየተገነቡ ካሉ 12 የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ የጅማ እንዱስትሪ ፓርክን ጨምሮ 7 ያህሉ ወደ ስራ መግባታቸውን የኢንዱስትሪ ፓርኮች የኮርፖሬሽን መረጃ ያመለክታል።