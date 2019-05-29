በአማራ ክልል ዩኒየኖች የአርሶ አደሩን ግብርና ለማዘመን እያገዙ መሆኑ ተገለፀ

ባህርዳር ግንቦት 21/2011 በአማራ ክልል የህብረት ስራ ማህበራትና ዩኒየኖች አርሶ አደሩ ዘመናዊ የግብርና ሜካናይዜሽን ተጠቃሚ እንዲሆን እያገዙ መሆናቸውን የክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፊያ ኤጀንሲ ገለጸ።
“የህብረት ስራ ማህበራት ግብይት ለፍትሃዊ ተጠቃሚነት” በሚል መሪ ሃሳብ 3ኛው ክልል አቀፍ ኤግዚቢሽን፣ ባዛርና ሲምፖዚየም ዛሬ በባህርዳር ተጀምሯል።
የኤጀንሲው ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ኃይለልዑል ተስፋ እንደገለጹት የግብርና ልማቱን ለማዘመን በቴክኖሎጂ የታገዘ የግብርና ልማት ማከናወን ወቅቱ የሚጠይቀው ተግባር ነው።
ለዚህም 13 ዩኒየኖችና ሌሎች የህብረት ስራ ማህበራት ካለፈው ዓመት ጀምሮ 55 የእርሻ ትራክተሮችን ገዝተው በማስገባት አርሶ አደሩ በተሻሻለ መንገድ የእርሻ ስራ እንዲያከናወን እያገዙ ነው።
“እንዲሁም ሶስት ኮምባይነሮችና 39 አነስተኛ የሰብል መውቂያ ማሽኖችን በማስገባት የአርሶ አደሩን ድካም በመቀነስ ምርትን ከብክነት በፀዳ መንገድ መሰብሰብ እያስቻሉ ነው”ብለዋል።
ከግብርና ወደ ኢንዱስትሪ የሚደረገውን ሽግግር በማገዝም በዱቄት፣ በዘይት መጭመቅ፣ በሳሙና ማምረት፣ በእንስሳት መኖ፣ በማርና በወተት ማቀነባበር ተግባር በመሰማራት ለክልሉ ልማት የድርሻቸውን እያበረከቱ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
ዩኒየኖች 159 ሺህ ኩንታል ሰሊጥ፣ ነጭ ቦሎቄ፣ ኑግ፣ ቡና፣ ማሾና ማር የመሳሰሉ የግብርና ምርቶችን እሴት ጨምረው ለውጭ ገበያ በማቅረብ ባለፉት አምስት ዓመታት ከ35 ሚሊዮን ዶላር በላይ የውጭ ምንዛሬ ማስገኘታቸውን ገልጸዋል።
በቀጣይም ቴክኖሎጂን ይበልጥ ተደራሽ በማድረግ አርሶ አደሩ ዘልማዳዊ ከሆነው የአስተራረስ ዘዴ በመላቀቅ ጥራቱ የተጠበቀ ምርት ለገበያ አቅርቦ እንዲጠቀም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራ መሆኑን አቶ ሃይለልዑል አስረድተዋል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ቦሰና ተገኘ በበኩላቸው የህብረት ስራ ማህበራት ለግብርና ምርትና ምርታማነት ማደግ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ እንደሚገኙ ተናግረዋል።
በተለይም የግብርና ግብዓት አርሶ አደሩ ደጅ ድረስ ከማቅረብ ጀምሮ ምርቱን ለተጠቃሚው እንዲደርስ ተኪ የለሽ ሚና እየተጫወቱ መሆኑንም አስረድተዋል።
“በተለይም ካለፈው ዓመት ጀምሮ በክልሉ እምብዛም ያልተለመደውን መካናይዜሽን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ዘመናዊ የእርሻና የእህል አሰባሰብ አገልግሎት ተጠቃሚ እያደረጉ ነው”ብለዋል።
በክልሉ የሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት ተግባራቸውን በማስፋፋት ሚናቸውን ይበልጥ እንዲወጡ የክልሉ መንግስት ብድር ከማቅረብ ጀምሮ ሌሎች አስፈላጊ ድጋፎችን እንዲያደርግ ቢሮው እየሰራ እንደሚገኝም አስገንዝበዋል።
የፀሐይ ዩኒየን ስራ አስኪያጅ አቶ እንዳልካቸው አቤ በበኩላቸው ዩኒየኑ ከሰብል ግብይት በተጨማሪ በ100 ሚሊዮን ብር የምግብ ዘይት ማቀነባበሪያ ፋብሪካ ገንብቶ በዚህ ዓመት ለአገልግሎት ማብቃቱን ተናግረዋል።
“በቀን ከ10 ሺህ ሊትር በላይ የተጣራ የምግብ ዘይት በማምረት ለተጠቃሚው ህብረተሰብ በተመጣጣኝ ዋጋ እያቀረበ ይገኛል” ብለዋል።
በቀጣይም የአባል አርሶ አደሩን ምርቶች እሴት ጨምሮ ለገበያ በማቅረብ ተጠቃሚነቱን ይበልጥ ለማሳደግ የሽንብራና የምስር ማቀነባበሪያ ፋብሪካዎችን ለመገንባት ማቀዱንም ገልጸዋል።
በፓናል ውይይቱ ላይም የፌዴራል የስራ ኃላፊዎችን ጨምሮ ከክልል እስከ ወረዳ የሚገኙ የዘርፉ አመራሮችና ባለድርሻ አካላት የተገኙ ሲሆን ኤግዚቢሽኑም እስከ ግንቦት 27/2011 ዓ.ም እንደሚቆይ ታውቋል።