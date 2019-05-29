የፊቼ ጫምባላላ ዋዜማ በጎዳና ላይ ትርኢቶች በሃዋሳ ተከበረ

ሀዋሳ 21 /2011 የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ “ ፊቼ ጫምባላላ ” በዓል ዋዜማ በተለያዩ ካርኒቫሎችና የጎዳና ላይ ትርኢቶች ተከበረ።
በሃዋሳ ከተማ ጎዳናዎች ላይ በሲዳማ ብሔር ባህላዊ ጭፈራ“ቄጣላ ” ከሌሎች ወጣቶች ጋር የ “ ፊቼን ” ዋዜማ እያከበረ ያገኘነው ወጣት ታዬ ተፈራ በዓሉ ከኢትዮጵያም አልፎ ለዓለም ቅርስነት የበቃ የመልካምነት በዓል እንደሆነ ገልጿል፡፡
ጠዋት ላይ በችግኝ ተከላ ዋዜማውን ማክበር መጀመሩንም ተናግሯል ፡፡
“ፊቼ ጫምባላላ ” የፍቅርና የአንድነት መሆኑን በሚያረጋግጥ መልኩ ዋዜማው እየተከበረ እንደሚገኝ ገልፆ “በእኛም ዘመን ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው” ብሏል ፡፡
ሌላዋ ወጣት ብሩክታዊት ጳውሎስ “ ፊቼ ጫምባላላ ” በወጣቶች ዘንድ ለየት ያለ ትርጉም የሚሰጠው በርካታ ባህላዊ ክዋኔዎች የሚካሄዱበት ፤ ለትዳር አጋርነትም ጭምር የሚተጫጩበት እንደሆነ ተናግራለች ፡፡
“ከእናት ከአባቶቻችን እንደወረስነው በዓሉን በሰላምና በፍቅር ማሳለፍ ነው የምንፈልገው” ያለችው ወጣት ብሩክታዊት የበዓሉ አከባበርም ይህንኑ በሚያሳይ መልኩ እየተካሄደ እንደሆነ ገልፃለች ።
“በየክፍለ ከተማው በተዘጋጁ የዕንግዶች መቀበያ ስፍራ ላይ አቀባበል እያደረጉ የሚገኙት ወይዘሮ ደርጊቱ ጫሌ በበኩላቸው በዓሉ የሁሉም እንደመሆኑ በከተማ ውስጥ ከሚገኙ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር በጋራ እያከበርን እንገኛለን” ብለዋል።
ወይዘሮ ሙሉ ጣፋ ደግሞ በዓሉን በየአካባቢያቸው ተሰባስበው በጋራ ማክበራቸው እንዳስደሰታቸው ገልፀዋል።
ዛሬ በዋዜማው አስራ አምስት የሚሆኑ ድንኳኖች በተለያዩ ቦታዎች ተጥለው ባህሉን የሚያንጸባርቁ ትርኢቶች እየታዩበት ሲሆን ችግኝ ተከላና የደም ልገሳም የዋዜማ ዝግጅት አካል ነበር።
በዓሉን ተከትሎ ከተማዋ በሰንደቅ ዓላማና የተለያዩ መልእክቶችን በያዙ መፈክሮች አሸብርቃለች።
ለሁለት ቀናት የሚከበረው የሲዳማ ብሔር ዘመን መለወጫ “ ፊቼ ጫምባላላ ” በዓል ከነገው ዕለት ጀምሮ የሚከበር ሲሆን በነገው ዕለት የብሔሩ ባህልና ቋንቋ ሲምፖዚየም ይካሄዳል።