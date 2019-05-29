በግብርና ዘርፍ ላይ ያተኮረ ወይይት በአዲስ አበባ እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 21/2011በአፍሪካ የግብርናው ዘርፍ እድገት እንዲያመጣ ከተፈለገ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ተቀራርቦ መስራት እንደሚያስፈልግ ምሁራን ገለጹ።
ኢትዮጵያን ጨምሮ ከ11 የአፍሪካ አገራት ዩኒቨርሲቲዎችና ኮሌጆች የተውጣጡ ምሁራን በግብርና ዘርፍ ላይ ያተኮረ ወይይት በአዲስ አበባ እያካሄዱ ነው።
በአፍሪካ የግብርናው ክፍለ-ኢኮኖሚ እድገት እንዲያመጣ ከተፈለገ ከዘርፉ ባለሙያዎች ጋር ተቀራርቦ መስራት እንደሚያስፈልግ ምሁራኑ ጠቁመዋል።
ከተሳታፊዎቹ መካከል በኢትዮጵያ ሳሳካዋ ግሎባል ሁለት ሺህ ዳይሬክተር አቶ አቶ ፋንታሁን መንግስቱ እንዳሉት በግብርና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም ለውጦች መመዝገባቸውን ተናግረዋል።
በዚህም በ1987/ 88 ዓ.ም የተትረፈረፈ የበቆሎ ምርት ማምረት መቻሉን አስታውሰዋል።
በዘረፉ ከሚያስተምሩ 9 ዩኒቨርሲቲዎቻች ጋር በቅርበት እየተሰራ መሆኑን ጠቅሰው በቀጣይም ዘርፉን በባለሙያዎች በማጠናከር ይሰራል ብለዋል፡፡
የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ገ/ እግዚአብሔር ገ/ ዮሐንስ በበኩላቸው ዘርፉን ከተለምዷዊ አሠራር ለማውጣት ዕውቀት ያላቸው ባለሙያዎች ጋር በቅርበት መስራት ወሳኝ መሆኑን ገልጸዋል።
በጉባዔውም ግብአቶችን ለመቀመርና ከዘርፉ ምሁራን ጋር ተባብሮ ለመስራት መልካም አጋጣሚ መሆኑን ጠቁመዋል።
የሳሳካዋ ግብርና ኤክስቴንሽን ፕሮግራም በጋና ኬፕ ኮስት ዩኒቨርሲቲ (UCC) እኤአ በ1993 ዓ.ም ተመስርቶ ወደ ሌሎች የአፍሪካ አገራትም መስፋፋቱ ይታወቃል።
በአዲስ አበባ የተጀመረው ውይይት ዛሬን ጨምሮ በቀጣዮቹ ሁለት ቀናት የሚካሄድ ሲሆን ከግብርና ሚኒስቴርና ከተሳታፊ ዩኒቨርሲቲዎች ጥናታዊፅሁፎች ቀርበው ውይይት ይካሄድባቸዋል ተብሎ ይጠበቃል።