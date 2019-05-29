የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ በእሳት አደጋ መከላከል ሙያ የሚያሰለጥን አካዳሚ ሊከፍት ነው

ግንቦት 21/2011 የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ በሀገሪቱ የመጀመሪያ የሆነውን ዘመናዊ የእሳት አደጋ መከላከል ሙያ ተማሪዎችን ተቀብሎ የሚያሰለጥን አካዳሚ በመጪው አመት ለመክፈት ዝግጅት እያደረገ መሆኑን አስታወቀ፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዘዳንት ዶክተር ጀጃው ደማሙ ለኢዜአ እንደተናገሩት አካዳሚው በመጪው አመት ከሰርተፊኬት ጀምሮ በዲፕሎማና በመጀመሪያ ዲግሪ ተማሪዎችን በዘርፉ ተቀብሎ ማሰልጠን ይጀመራል።
“ዩኒቨርሲቲው አካዳሚውን ለማስጀመር የስርአተትምህርት ቀረጻን ጨምሮ የፍላጎት ዳሰሳ ጥናት እንዲሁም ለስልጠናው የሚስፈልጉ ግብአቶችን የማሟላት ስራ እያካሄደ ነው”ብለዋል፡፡
በሀገር ውስጥና ከውጪ ሀገር ጭምር ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ግንኙነት በመፍጠር አካዳሚውን በባለሙያዎች ለማጠናከር የሚያስችሉ ተግባራት እንደሚከናወኑም ፕሬዘዳንቱ አስታውቀዋል፡፡
በሀገሪቱ በእሳት አደጋ መከላከል ባለሙያዎችን የሚያሰለጥን የትምህርት ተቋም ባለመኖሩ የእሳት አደጋዎችን በሰለጠነና በዘመናዊ መንገድ ለመከላከልና ለመቆጣጠር አደጋች ሲሆን ይስተዋላል።
በቅርቡም በሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ የተከሰተውን የእሳት ቃጠሎ ለመቆጣጠር በዘርፉ የሰለጠነ ባለሙያ ባለመኖሩ ከእስራኤል ሀገር የእሳት አደጋ ተከላካይ ባለሙያዎችን ለማስመጣት አስገዳጅ ሁኔታ መፈጠሩን አስታውሰዋል።
የአካዳሚው መከፈት በዘርፉ የሰለጠነ የሰው ሃይል ለማፍራትም ሆነ የሰለጠነው አለም የሚጠቀምባቸውን የእሳት አደጋ ማጥፊያ ቴክኖሎጂዎችን በቀላሉ ለመተግበር ምቹ ሁኔታ እንደሚፈጥር ፕሬዘዳንቱ ተናግረዋል።
ዩኒቨርሲቲው በፓርኩ በየአመቱ የሚከሰተው የእሳት አደጋ በቀላሉና ጉዳት ሳያደርስ መቆጣጠር እንዲቻልም ፓርኩ መልምሎ ለሚያቀርባቸው እስካውቶች አጫጭር ስልጠናዎችን ለመስጠት መዘጋጀቱንም አስታውቀዋል።
የሰሜን ተራሮች ብሄራዊ ፓርክ የህብረተሰብና ቱሪዝም ሃላፊ አቶ ታደሰ ይግዛው በበኩላቸው “ዩኒቨርሲቲው የእሳት አደጋ መከላከል ማሰልጠኛ አካዳሚ ለመክፈት መዘጋጀቱ የብሄራዊ ፓርኮችን የእሳት አደጋ ስጋቶችን ለመቀነስ ያግዛል”ብለዋል።
“ፓርኩ በእሳት አደጋ መከላከል የሰለጠኑ ባለሙያዎች ያስፈልጉታል” ያሉት ሃላፊው በቀጣዩ አመት አጫጭር ስልጠና የሚሰውዱ የፓርኩን ጠባቂዎች ለመመልመል መታቀዱን ተናግረዋል፡፡
የደባርቅ ዩኒቨርሲቲ በአራት ኮሌጆችና በ22 የትምህርት ዘርፎች 3ሺህ የሚጠጉ ተማሪዎችን በመደበኛውና በማታው የትምህርት ፕሮግራሞች በመጀመሪያ ዲግሪ መርሃ-ግብር በማሰልጠን ላይ ይገኛል።