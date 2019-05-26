በከተማዋ በቂ የቀንድ ከብት ገበያ ማዕከል ባለመኖሩ መቸገራቸውን ነዋሪዎች ተናገሩ

ግንቦት 15/2011 በአዲስ አበባ ከተማ የከብት፣ የበግና ፍየል ገበያ ስፍራ በአግባቡ አለመደራጀት በእለታዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ ችግር እየፈጠረባቸው መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ።
በከተማዋ የኮልፌ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ እሸቱ ወርቁ እንዳሉት በከተማዋ የበግና ፍየል ገበያ ማእከል በየአካባቢው አለመኖሩ በየአደባባዩና በየጎዳናው ላይ እንዲገበያዩ አድርጓል፡፡
ለከተማዋ ውበትም ሆነ ለንጽህና ጉድለት ምክንያት በመሆኑም የሚመለከተው አካል መፍትሔ ሊሰጠጥ ይገባል ብለዋል፡፡
የአራዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ኤፍሬም ሀይሉ በበኩላቸው የበግና ፍየል ንግድ በየአደባባዩ፣ በኤምባሲዎች ደጃፍ ሳይቀር እንደሚሸጥ ተናግረው፤ ይህም መንገዶችን በማጣበብ ህብረተሰቡን ለትራፊክ አደጋ እያጋለጠ እንደሆነም ነው ያብራሩት።
በሸጎሌ ከብት ገበያ ሲገበያዩ ያገኘናቸው አቶ አንዱአለም በርጋ እንዳሉት በከተማዋ የሚታወቀው የቀንድ ከብት ገበያ ሸጎሌ ያለው መሆኑን ተናግረው፤ አንድ ከብት ለመግዛት እስከ አምስት መቶ ብር የትራንስፖርት ወጪ እንደሚያወጡም ተናግረዋል፡፡
በየአካባቢው ማዕከላት ቢቋቋም ህብረተሰቡ ከእንግልትም ሆነ ከወጪ ይታደጋል ያሉት አቶ አንዱአለም፤ ከሸጎሌ ውጭ ሌላ ቦታ የቀንድ ከብት ገበያ መኖሩን እንደማያውቁም ጠቁመዋል፡፡
ከቦረና አካባቢ ከብት ጭነው መግባታቸውን የሚናገሩት የቀንድ ከብት ነጋዴው አቶ ደሳለኝ ይሳቅ በበኩላቸው፤ ከደቡብ የሚመጣውን ከብት ወደ ሸጎሌ ከማምጣት አቃቂ አካባቢ ቢራገፍ መንገዱንም ሆነ ወጪውን እንደሚቀንስ ያስረዳሉ።
ሌላው ከብት ጭነው ከዲላ መነሳታቸውን የተናገሩት አሽከርካሪ አቶ አረፈአይኔ በላይ፤ ከብቶቹን በምሽት አጓጉዘው ሲነጋ ሸጎሌ እንደሚደርሱና ይህም ከተማዋን ከጫፍ እስከጫፍ ለመጓዝ እንዳስገደዳቸው ተናግረዋል።
በአዲስ አበባ ንግድና ኢንዱስትሪ ልማት ቢሮ የግብይት ተሳታፊዎች ክትትል ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን በቀለ ስለሁኔታው ተጠይቀው የግብይት ችግሩን ለመፍታት ነባር ማዕከላትን ደረጃ የማሻሻልና አዳዲስ ግንባታዎችን የማከናወን ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ገልጸዋል።
በዚህም ባለፉት ሁለት ዓመታት ከስልሳ ዘጠኝ ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ በአቃቂ፣ በሸጎሌና የካ አካባቢዎች የከብት፣ የበግና ፍየል ጋጦች ተሰርቶ ለአገልግሎት መብቃቱንም ተናግረዋል፡፡
በከተማዋ በሁሉም መውጫና መግቢያ አካባቢዎች ማዕከላቱን በመገንባት የግብይት ስርዓቱን ምቹ ለማድረግ እየተሰራ መሆኑንም አስረድተዋል፡፡
ለአብነትም የሸጎሌ የቁም እንስሳት ማዕከልን እንደ አዲስ የመገንባት እንዲሁም የቄራ የቁም እንስሳ ማቆያ ማእከልን የማሻሻል ሥራ ተጠናቆ ለአገልግሎት መብቃቱን አንስተዋል።
በአቃቂ ክፍለ ከተማ ከ35 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነባው የቀንድ ከብት ገበያ ማእከልም ለአገልግሎት ዝግጁ መሆኑን ገልጸዋል።
በተመሳሳይ በ13 ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ የየካ ቁም እንስሳት ገበያ ማእከል በአዲስ መልክ እየተከናወነ መሆኑን የተናገሩት ዳይሬክተሩ፤ በጀሞ አካባቢም አንድ ማእከል ለመገንባት እንቅስቃሴ ተጀምሯል ብለዋል።
ለቀጣይ በጀት ዓመት በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ አንድ አዲስ የቁም እንስሳት ማእከል ግንባታን ለመጀመር መታቀዱንም አብራርተዋል።
በተለይ በየጎዳናዎችና አደባባዮች የሚነገዱትን የበግና የፍየል ገበያ ማእከላት ስርዓት ለማስያዝም በተሰራው ሥራ የብርጭቆ ገበያ ማእከልን ደረጃው ተሻሽሎ ለአገልግሎት መብቃቱን የገለጹት አቶ ሰለሞን፤ በንፋስ ስልክ፣ በአቃቂ፣ ቦሌና በየካ የበግና ፍየል ገበያ ማእከል ለመገንባት እቅድ ተይዞ ወደ ስራ መገባቱንም አብራርተዋል፡፡