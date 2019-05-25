በኦሮሚያ የሰሜን ሸዋ ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ የልማት ተቋማት ተመረቁ

ግንበቦት 17/2011 ኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ከግማሽ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ ተደርጎባቸው ግንባታቸው የተጠናቀቁ የልማት ተቋማት ዛሬ ተመረቁ ።
በአካባቢው መንግስት ህዝቡን በማሳተፍ የጀመረው የልማት ስራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል በምረቃው ወቅት ተጠይቋል።
በዞኑ አምስት ወረዳዎችና ከተሞች በህዝብና በመንግስት ትብብር ተገንብተው ከተመረቁት መካከል የትምህርትና የንፁህ መጠጥ ውሃ ፣ የአስተዳደር ህንፃ እና የወጣት ማዕከላት ይገኙበታል።
የዞኑ ምክትል አስተዳደርና የፕሮጀክቶቹ አስተባባሪ አቶ ሀብቶም በቀለ በምርቃው ስነስርዓት ወቅት እንዳሉት በፍቼና በገብረ ጉራቻ ከተሞች ያለውን የንፁህ መጠጥ ውሃ ችግር ለማቃለል 360 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነቡ ተቋማት ናቸው።
ለዚህ ግንባታ የክልሉ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት ወጪውን መሸፈናቸውን አስረድተዋል።
የመጠጥ ውሃ ተቋማቱ በከተሞቹ ላሉ ከሁለት መቶ ሺህ በላይ ነዋሪዎች አገልግሎት መስጠት የሚችሉ ናቸው።
በትምህርት ዘርፍ የተገነባው የፍቼ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ በመንግስት በጀት ከ2008 ዓ.ም ጀምሮ በ16 ሄክታር መሬት ላይ ያረፈ ነው።
የ18 የመማሪያ ክፍሎች ፣ የቤተ ሙከራ፣ ቤተ መጸሐፍትና ሌሎች ክፍሎች የተካቱ መሆናቸውን የኮሌጁ ዲን አቶ ሰለሞን ኃይለማሪያም በምረቃው ወቅት ተናግረዋል።
የደብረ ሊባኖስ ወረዳ ወጣቶች ማዕከልና ፍቼ ከተማ የተሰራው ባለ አራት ፎቅ የአስተዳደር ህንፃ ተጠናቀው ለአገልግሎት ዝግጁ ሆነዋል።
እንዲሁም በግራር ጀርሶና በደገም ወረዳዎች በሚገኙ ጫገልና ሙከቁሌ ቀበሌዎች ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶችም ከአንድ ሺህ ሁለት መቶ በላይ ተማሪዎችን ተቀብለው ማስተናገድ እንደሚችሉ የዞኑ የትምህርት ትምህርት ቤቶች ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ ወይዘሮ ማስረሻ ገብረወልድ ገልፀዋል።
ከአካባቢው ነዋሪዎች መካከል አቶ ማሞ በላቸው የተባሉት የሀገር ሽማግሌ በሰጡት አስተያየት የተቋማቱ መገንባት የዞኑ እድገት ለማፋጠን እንደሚያግዙ ተናግረዋል።
ይህን ተስፋ ሰጪ ጅምር የልማት ስራዎች መንግስት ህዝቡን ባሰተፈ መልኩ አጠናክሮ እንዲያስቀጥል ጠይቀዋል።
የገብረ ጉራቻ ከተማ ነዋሪ ወይዘሮ ህሊና ወልዱ በበኩላቸው በከተማው የተሰራው የመጠጥ ውሃ የነበረባቸውን ችግር እንደሚያቃልል ተናግረው የአካባቢው ልማት በመደገፍ ተሳትፏቸውን እንደሚያጠናክሩ ገልጸዋል።
መንግስትና ህዝብ ተቀራርበው መሰራት በመጀመራቸው ይቆረጣሉ ተብለው የተስጉ የልማት ተቋማት ተመርቀው በማየታቸው መደሰታቸውን የተናገሩት ደግሞ የግራር ጃርሶ ወረዳ ነዋሪ አቶ ደመና አበራ ናቸው።
ነዋሪው እንዳሉት በቀጣይ ለሚከናወኑ የልማት ስራዎችም የበኩላቸውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ ናቸው።
የልማት ተቋማቱን ተዘዋውረው በመመረቅ የከፈቱት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ክልል ምክትል ፕሬዚዳንት ክልሉ የከተማ ልማትና ክላስተር አስተባባሪ አቶ አህመድ ቱሳ ናቸው።
ባደረጉት ንግግርም “የክልሉ መንግስት ልማቱን ለማፋጠን በትኩረት እየሰራ ነው “ብለዋል።
ቀደም ስል የነበሩ ችግሮችንና ድክመቶችን በማረም ከህዝብ ጋር ተቀራርበው ለመስራት መንግስት ቁርጠኛ መሆኑንም አስታውቀዋል።
በምረቀው ስነስርዓት ወቅት የተገኙ የክልሉ መንግስትና የዞኑ ስራ ኃላፊዎች ፣ የሀገር ሸማግሌዎችና ሌሎችም ነዋሪዎች የልማት ተቋማቱን ገብኝተዋል።
ለልማት ስራው መሳካት አስተዋጽኦ ላደረጉም የምስጋና የምስክር ወረቀትና ሽልማት ተሰጥቷል።