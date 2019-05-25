የኦሮሚያ ክልል ከ700 ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬአቸው መመለሱን ገለጸ

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አዲስ አበባ ግንቦት 17/2011 የኦሮሚያ ክልል ከ700 ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬአቸው መመለሱን የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር…

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