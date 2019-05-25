የኦሮሚያ ክልል ከ700 ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬአቸው መመለሱን ገለጸ 94 Share Email Facebook Twitter Google+ Viber Linkedin Telegram Pinterest WhatsApp ReddIt Tumblr StumbleUpon VK Digg LINE አዲስ አበባ ግንቦት 17/2011 የኦሮሚያ ክልል ከ700 ሺህ በላይ ተፈናቃዮችን ወደ ቀዬአቸው መመለሱን የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የክልሉ የአደጋ ስጋት ስራ አመራር… Please register to view full content Username * E-mail * First Name Last Name Password * Repeat Password * Processing. Please wait... ተዛማጅ ዜና:የአገሪቷ የለውጥ እንቅስቃሴ ዜጎች ሃሳባቸውን በነፃነት እንዲገልጹ…የአፋን ኦሮሞ ጥናትና ምርምር ጉባኤ በመቱ ዩኒቨርስቲ