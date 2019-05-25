የአዲስ አበባ ዩንቨርሲቲ አለ ፈለገ ሰላም ሥነ-ጥበብ ትምህርት ቤት ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጉብኝት በኋላ እድሳት እየተደረገለት ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 17/2011 የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ ፈለገ ሰላም ሥነ-ጥበብ ትምህርት ቤት ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ከጎበኙት በኋላ ጎብኝዎች ሊዝናኑበት በሚችል መልኩ እድሳት እየተደረገለት ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ ፈለገ ሰላም ሥነ ጥበብ ትምህርት ቤት ግንቦት 4 ጉብኝት አድርገዋል።
በአገሪቷ ብቸኛ የሆነው የሥነ-ጥበብ ትምህርት ቤቱ ካለፉት 46 ዓመታት ወዲህ በሀገሪቱ መሪ ሲጎበኝ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ትምህርት ቤቱን ከጎበኙ በኋላ ለእድሳት በጀት እንዲመደብለት በማድረግማንኛውም የሃገር ውስጥና የውጭ ማሕበረሰብ ሊጎበኘውና ሊዝናናበት በሚችል መልኩ እንዲሰራ አቅጣጫ ሰጥተዋል ።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የስጥበብና ዲዛይን ትምህርት ቤት ዳይሬክተር አቶ አገኝሁ አዳነ ለኢዜአ እንዳሉት ትምህርት ቤቱ በጠቅላይ ሚኒስትሩ መጎብኘቱ ትኩረት እንዲደረግለት አስችሎታል።
ጎብኝቱ ለአካዳሚው ትልቅ ተስፋ ጥሏል የሚሉት ዳይሬክተሩ ትምህርት ቤቱ እስካሁን እውቀቱን ሲሰጥ የነበረው በበርካታ ውጣ ውረዶች ውስጥ በመሆኑ በቀጣይ ችግሮቹ እንደሚቃለሉለት ተስፋ አድርገዋል።
የትምህርት ቤቱ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር በቀለ መኮንን በበኩላቸው እንደገለጹት ትምሀርት ቤቱ ከተመሰረተ ከ60 ዓመት በላይእንደሆነውና በአለም አቀፍ ደረጃ እውቅናን ያተረፉ መምህራንን ለማፍራት ችሏል።
እስካሁን ሲያከናውናቸው የነበሩ ተግባራት በየደረጃው ባሉ የመንግስት ባለስልጣናትም ሆነ በማሕበረሰቡ ዘንድ ትኩረት ሳይሰጠው ቢቆይም አሁን ላይ ጥሩ ተስፋ እየታየበት ነው ብለዋል።
የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አለ ፈለገ ሰላም ሥነ-ጥበብ ትምህርት ቤት የተመሰረተው ከ61 ዓመታት በፊት መሆኑን መረጃዎች ይጠቁማሉ።