የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ስፖርት ዉድድር ተጀመረ

ግንቦት 17/2011 ዘጠነኛው የደቡብ ወሎ ዞን የመንግስት ሰራተኞች ስፖርት ዉድድር ዛሬ በኮምቦልቻ ከተማ ተጀመረ
እስከ ግንቦት 24/2011ዓ.ም. የሚካሄደው ውድድር እግር ኳስ፣ ጠረጴዛ ቴነስ፣ የእጅ ኳስ፣ ቼዝና ዳርት የተካተተባቸው ናቸው።
በዞኑ ስፖርት ተጠሪ ጽህፈት ቤት የስፖርት ቡድን መሪ አቶ ፀጋዬ ለገሰ በውድሩ መክፈቻ ስነስርዓት ወቅት እንደገለጹት ዓላማው የመንግስት ሰራተኞችን እርስ በእርስ እየተዋወቁ የልምድ ልውውጥ በማድረግ በክልል ደረጃ ለሚካሄደው ተመሳሳይ ጨዋታ ደቡብ ወሎን የሚወክሉ ስፖርትኞችን ለመምረጥ ነው፡፡
የአምባሰል ወረዳ የመንግስት ሰራተኞች የስፖርት ቡድን አስተባባሪ አቶ አደም እንድሪስ በበኩላቸዉ በእጅ ኳስ፣ እግር ኳስና ጠረጴዛ ቴነስ ለመሳተፍ 35 ስፖርተኞችን ይዘው መቅረባቸውን ተናግረዋል፡፡
ከስራቸው በተጓዳኝ በቂ ልምምድ በማድረጋቸው የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
ውድድሩ የተለያዩ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ጤናችንን ከመጠበቅ ባሻገር እርስ በእርሳቸው እንዲተዋወቁና አንድነታቸውን ለማጠናከር እንደሚያግዛቸውም አመልክተዋል፡፡
የኮምቦልቻ ከተማ አስተዳደር የመንግስት ሰራተኞች ስፖርት አስተባባሪ አቶ ኤፍሬም ቅጣው በሰጡት አስተያየት”በአምስቱም የስፖርት ዓይነቶች ለመሳተፍ 100 ስፖርተኞችን አዘጋጅተናል “ብለዋል፡፡
ውድድሩ በስፖርት ጨዋነት እንዲጠናቀቅ የድርሻቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
እንደ አስተያየት ሰጪው ገለጻ ውድድሩ የመንግስት ሰራተኛው ለስራው ፍቅር እንዲኖረውና የልምድ ልውውጥ እንዲያደርግ ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል።
ከዞኑ 16 ወረዳዎች የተውጣጡ ከ400 በላይ ስፖርተኞች በውድድሩ ይሳተፋሉ ተብሏል፡፡