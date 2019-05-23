በኢትዮጵያ ዝቅተኛ የደመወዝ ወለል እንዲኖር እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 15/2011 መንግስት በአገሪቱ የሰራተኛው ፍላጎትና የድርጅቶችን የመክፈል አቅም ያገናዘበ ዝቅተኛ (መነሻ) የደመወዝ ወለል እንዲኖር እየሰራ ነው።
ለዚህም እንዲረዳ የአሰሪና ሰራተኛ አዋጅ ማሻሻያ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ፀድቆ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት መመራቱ ይታወቃል።
የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ከኢትዮጵያ ኢንቨስትመንት ኮሚሽን ጋር በመሆን ከባለሃብቶች ጋር ውይይት አድርጓል።
በዚሁ ወቅት እንደተገለፀው፤ በአገሪቱ በተለይም በኢንዱስትሪ ፓርኮች ከመደራጀት መብትና ከደመወዝ ዝቅተኛነት ጋር ተያይዞ የሚነሱ ቅሬታዎች አሉ።
ሚኒስትሯ ዶክተር ኤርጌጎ ተስፋዬ እንዳሉት፤ ሰራተኞች ያሉባቸውን ችግሮች ለመፍታት በኢንዱስትሪ ፓርኮች የሰራተኛና የአሰሪዎች ጥቅምና መብት ለማስከበር የሚያስችል የሰራተኛና ማህበራዊ ቢሮ ተወካዮች እንዲኖሩ ተደርጓል።
የተሻሻለው አዋጅ ሲፀድቅም በአገር አቀፍ ደረጃ የሚቋቋም ካውንስል እንደሚኖርና ይህም የዝቅተኛ የደመወዝ ወለል እንዲኖር የሚያስችሉ ተግባራትን የሚያከናውን እንደሚሆን አብራርተዋል።
ከአዋጅ ማሻሻያው ጎን ለጎን ሚኒስቴሩ ከአለም የስራ ድርጅት ጋር በመሆን ባጠናው ጥናት መሰረት ረቂቅ ፍኖተ ካርታ መዘጋጀቱን ገልፀው በረቂቁ ላይም በቀጣይ ከህብረተሰቡ፣ ከአሰሪዎችና ሰራተኞች ጋር ውይይት እንደሚደረግ አመልክተዋል።
ከስራ ላይ ደህንነት ጋር ተያይዞ በአሰሪውና በሰራተኛውም ጭምር የሚስተዋሉ ችግሮች መኖራቸውን ሚኒስቴሩ በአዲስ አበባና በአራት ክልሎች ባደረገው ምልከታ ማረጋገጡን ተናግረው በዚህ ዙሪያ ላይ የዛሬው መድረክ እንደሚመክርም ገልጸዋል።
የኢትዮጵያኢንቨስትመንት ኮሚሽነር አቶ አበበ አበባየሁ በበኩላቸው መንግስት በአሰሪና ሰራተኛ መካከል ያለው ግንኙነት መልካም እንዲሆን እየሰራ እንደሆነ ተናግረዋል።
ውይይቱም የሰራተኞችን መብት ለማስከበርና አገሪቱም ለኢንቨስትመንት ተመራጭ እንድትሆን ባለሃብቶች የሚገጥማቸውን ችግሮች ለይተው የሚያነሱበት መሆኑን ተናግረዋል።