በሰሜን ጎንደር የተከሰተውን የአተት በሽታ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ ነው

ግንቦት 15/2011 በሰሜን ጎንደር ዞን ጠለምትና በየዳ ወረዳዎች የተከሰተውን የአተት በሽታ እንዳይስፋፋ ለመከላከል ጥረት እየተደረገ መሆኑን የዞኑ ጤና መምሪያ አስታወቀ፡፡
በሽታው በሁለቱ ወረዳዎች የተከሰተው ከሚያዚያ ወር 2011 ዓ.ም. ጀምሮ ሲሆን በተቋቋሙ ጊዚያዊ የህክምና መስጫ ማዕከላት በሽታው ከቁጥጥር ውጪ እንዳይሆን የህክምናና የመከላከል ስራ እየተከናወነ ይገኛል፡፡
የመምሪያው ኃላፊ አቶ አባይነህ ታረቀኝ ለኢዜአ እንደተናገሩት በወረዳዎቹ በሽታውን ለመቆጣጠር በተደረገው ጥረት ተጠቅተው የነበሩ 117 ታማሚዎች ባገኙት የህክምና እርዳታ ድነዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በህክምና መስጫ ማዕከላቱ አዲስ የአተት በሽታ ተጠቂ እንዳልመጣ ጠቁመው፤ በበሽታው ተይዘው ፈጥነው ወደ ህክምና ተቋማት ያልመጡ ዘጠኝ ሰዎች ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል፡፡
ኃላፊው እንዳሉት ህብረተሰቡ የግልና የአካባቢ ንጽህናውን እንዲጠበቅ በወረዳዎቹ በተሰማሩ የጤና ባለሙያዎች አማካኝነት የግንዛቤ ትምህርት እየተሰጠ ነው፡፡
በዞኑ ህብረተሰቡ ውሃ አፍልቶ እንዲጠቀም ከማድረግ ጀምሮ አካባቢውን በንጽህና እንዲይዝ የማስተባባር ስራ እየተካሄደ ይገኛል፡፡
የበየዳ ወረዳ ጤና ጥበቃ ጽህፈት ቤት ምክትል ኃላፊ አቶ ሰለሞን መብራት በበኩላቸው በወረዳው ጠዘንና ጓይንት በተባሉት ቀበሌዎች በበሽታው የተጠቁ 7 ሰዎች በተደረገላቸው ህክምና ድነው ወደ ቤታቸው መመለሳቸውን ተናግረዋል፡፡
የህክምና ቡድን በሽታውን ለመቆጣጠር በወረዳው ተመድቦ እየሰራ እንደሆነ አብራርተዋል፡፡
አጣዳፊ ተቅማጥና ትውከት አተት/ በሽታ በተበከለ ውሃና ምግብ አማካኝነት እንደሚከሰትና ከሰው ወደ ሰው መተላላፊያ መንገዱም ከበሽተኛው ጋር በሚደረግ ጥንቃቄ የጎደለው ንክኪ እንደሆነ ተመልክቷል፡፡
በበሽታው የተያዘ ሰው ፈጥኖ ወደ ህክምና ካልደረሰ በአጭር ቀናት ህይወቱ ሊያልፍ እንደሚችልም ተገልጿል።