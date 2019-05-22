ጠቅላይ ሚኒስትር ዓቢይ ለቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ያላቸውን መልካም ምኞት ገለፁ

ግንቦት 14/2011 ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዓቢይ አህመድ በቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ተገኝተው ያላቸውን መልካም ምኞት ገለፁ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ዛሬ በጠቅላይ ቤተ ክህነት የቅዱስ ሲኖዶስ የጉባኤ አዳራሽ በመገኘት ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሲኖዶስ ጉባኤ ያላቸውን መልካም ምኞት ገልፀዋል።
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ፓትሪያሪክ አቡነ ማቲያስ የጠቅላይ ሚኒስትሩን መምጣት ከዚሀ ቀደም የነበረውን ታሪክ የቀየረ ነው ብለዋል።
“አባቶች ወደ ባለ ሥልጣናት ይሄዱ ነበር እንጂ መሪዎች ወደ አባቶች መምጣት ቀርቶ ነበር” ያሉት ፓትሪያሪኩ፤ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለቅዱስ ሲኖዶስ አንድነትና ከ42 ዓመት በኋላ ለተመለሱት የ4 ኪሎ ሕንፃዎች በጉባኤው ስም ምስጋና አቅርበዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለሲኖዶሱ ጉባኤ ባስተላለፉት መልእክትም ቤተ ክህነት ጠንካራ፣ ከሙስና የጸዳ፣ ግልጽነት ያለው ተቋምያለመሆናቸው ካህናትና ምእመናን ፍትሕ ፍለጋ በየመንግሥት ተቋማቱ መንከራተታቸው አሳዛኝ ነው ብለዋል፡፡
ይህንችግርበመቅረፍምበየደረጃውካሉየመስተዳድርአካላትጋርበመሆንሕዝቡንስለሰላም፣ፍቅርናዕርቅእንድያስተምሩምአደራብለዋል።
ጠቅላይሚኒስትሩአክለውምከሌሎች የእምነት ተቋማት ጋር በመሆን ትምህርትቤቶችን፣ ሆስፒታሎችን፣ የእርዳታ ተቋማትን፣ የአካል ጉዳተኞች መርጃዎችን ጠይቀል፡፡
ሕዝቡ ለበዓል ከአንዱ ቦታ ወደሌላው ለመሳለም ይሄዳልና ሕዝቡን ለማቀራረብ ፣ ለማገናኘትና አንድ ለማድረግ ብትሰሩ መልካም ነው ብሏቸዋል።
በረመዳን ጾም የመጨረሸዎቹ ቀናት ሕዝበ ክርስቲያኑ የተለመደዉን በጎ ተግባር መስጊዶችንና አካባቢውን በማጽዳት አንድነታችንን እናሳይ ያሉት ጠቅላይሚኒስትሩ፤ በክረምት በቢሊዮን የሚቆጠር ችግኝ ለመትከል አስበናልና አባቶች ሕዝቡን ብታስተባብሩ የሚል አደራም አክለዋል።