የሰላምና የይቅርታ ኮንፈረንስ በሚዛን አማን ከተማ ተካሂደ

ግንቦት 14/2011 በደቡብ ክልል ቤንች አካባቢና ሸኮ ዙሪያ ተፈጥሮ የነበረውን አለመግባባት ለመፍታት የተዘጋጀ የሰላምና የይቅርታ ኮንፈረንስ ዛሬ በሚዛን አማን ከተማ ተካሂደ።
ለአንድ ቀን በተካሄደው ኮንፍረንስ የተገኙት የመለስ አመራር አካዳሚ ምክትል ፕሬዝደንት አቶ ጸጋዬ ማሞ እንዳሉት ተፈጥረው የነበሩ ቅራኔዎች ተፈተው ወደ ልማት ማዞር ይገባል።
“ባለፉት ጊዜያት የተፈጠሩ ግጭቶች መነሻቸው በህዝቡ መካከል ሳይሆን በግለሰቦች ፍላጎትና አነሳሽነት ነው “ብለዋል።
በቤንችና ሸኮ ህዝቦች መካከል በታሪክ ግጭት ተከስቶ እንደማያውቅ ያመላከቱተ አቶ ጸጋዬ የነበራቸውን አንድነትና ትስስር እንዲያጠናክሩም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ተጠሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር መስፍንቸርነት በበኩላቸው “ፍቅርና ይቅርታ ቅድመ ሁኔታ የለውም ብለዋል።
ባለፉት ጊዜያት የተፈጠሩ ልዩነቶችን በመተው ለህብረተሰቡ ተጠቃሚነት ላይ ማተኮር እንደሚገባ አመልክተዋል።
በአካባቢው ያለውን የተፈጥሮ ጸጋ ወደ ሀብት ለመለወጥም የአመራሩ ቁርጠኝነት ወሳኝ መሆኑንም ጠቁመዋል።
የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አስራት አሰፋ ባለፉት ወራት ለውጡን ተከትሎ ግጭቶችና አለመግባባት መከሰታቸውን አስታውሰው ይህንን ለመፍታትም እንቅስቃሴ ሲደረጉ መቆየታቸውን ገልጸዋል።
ግለሰቦች ጥቅማቸውን ለማሟላት የፈጠሩት እንጂ ግጭቱ ቤንችና የሸኮ ብሔረሰቦችን የሚገልጽ አለመሆኑንም ተናግረዋል።
“በቀጣይ የግጭት ምክንያት የሚሆኑና አንድነትን በሚያጠናክሩ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ተደርጎ ይሰራል” ብለዋል።
የነበረውን ችግር በዘላቂነት እንዲፈታ የድርሻቸውን ለመወጣት የኮንፍረንሱ ተሳታፊዎች የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል።
በሰላምና ይቅርታ ኮንፈረንሱ የኃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች ፣ ከፌዴራልና ከክልሉ የተወጣጡ የመንግስት አመራሮች ተሳትፈዋል።