የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጋር የስራ ትውውቅ አደረጉ

ግንቦት 14/2011 በትውውቁ ወቅት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ ትብብር እና ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ እየሰራች ያለውን ሥራ አጠናክራ እንደምትቀጥል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ገልፀዋል።
አዲሱ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ገዱ መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ካደረጉ የዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጋር ትውውቅ አድርገዋል።
በኢትዮጵያ ታሪክ 28ኛው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ገዱ አንዳርጋችው የውጪ ጉዳይ ሚኒስትር ሆነው ከተሾሙ በኋላ ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላት ጋር ተገናኝተው ሲወያዩ ይህ የመጀመሪያቸው ነው።
በትውውቅ ፕሮግራሙ ላይ ባስተላለፉት መልዕክትም በኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት እየተወሰዱ ያሉትን የለውጥ እርምጃዎች አብራርተዋል።
በዚህም እየተደረጉ ያሉ ዘርፈ ብዙ ማሻሻያዎችን ያነሱ ሲሆን ለአብነትም የፖለቲካ እስረኞችን መፍታት፣ የዴሞክራሲ ምህዳሩን ለማስፋት በሚል ከአገር ውጪ የነበሩ የተቃዋሚ ጎራ ፓርቲዎች ወደ አገር ቤት መመለስን የመሳሰሉትየለውጡ ስኬቶች መሆናቸውን ተናግረዋል።
እየተደረጉ ካሉ ማሻሻያዎች የፖለቲካ ምህዳር ማስፋት አካታች የዴሞክራሲ ስርዓት እንዲኖር ለማስቻል እድል እየፈጠረ ያሉ መሆኑን ጠቅሰው የምርጫ ቦርድንና የፍትህ ተቋመት ላይ ማሻሻያ እየተደረገ መሆኑንም ለአብነት አንስተዋል።
እየተካሄዱ ካሉ የኢኮኖሚ ማሻሻያዎች መካከልም ለግል ዘርፍ የተሰጠው ትኩረትና የውጪ ጉደይ ፖሊሲ ላይ እየተደረጉ ያሉ ማሻሻያዎችን ጠቅሰዋል።
በሌላ በኩል በምስራቅ አፍሪካ ቀጠናዊ የኢኮኖሚያዊ ትብብርን ለመፍጠር እየተደረገ ያለውን ጥረትና ሰላም እና ደህንነትን ለማስፈን እየተሰራ ያለውን ሥራ እንዲሁ የጠቆሙ ሲሆን ይህን ለማጠናከርም በትኩረት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው የፖለቲካ እና ኢኮኖሚ ለውጥ ለአፍሪካ ቀንድ ሰላምና ደህንነት ብቻ ሳይሆን ለቀጠናዊ የኢኮኖሚ እድገት ጭምር አስተጽኦፆ ማበርከቱን ተናግረዋል።
ለአብነትም የኢትዮ-ኤርትራ የሰላም ስምምነትና የደቡብ ሱዳን ሰላም ጠንካራና የተረጋጋ ቀጠናዊ ትስስር የመገንባት ህልምን እውን በማድረግ ተስፋ የጫረ ነው ብለዋል።
ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ የኢኮኖሚ ትብብር እና ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ እየሰራችው ያለውን ሥራም አጠናክራ እንደምትቀጥል ገልፀዋል።
ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰብ አባላቱ ጋር በተለያዩ ጉዳዮች ላይ ተቀራርበውና በትብብር ለመስራት ያላቸውን ፍላጎትም ገልፀዋል።
በኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለውን የለውጥ ሂደት የዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ድጋፍ ስለቸረውም አመስግነው ሚኒስቴራቸውም ከዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ ጋር ተቀራርቦ ለመስራት ቁርጠኛ መሆኑንም ጭምር አስታውቀዋል።