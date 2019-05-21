ምክር ቤቱ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩት አቶ አየለ ዲቦ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ በአብላጫ ድምፅ ወሰነ

አዲስ አበባ ግንቦት 13/2011 የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩት አቶ አየለ ዲቦ ከዳኝነት ስራቸው እንዲሰናበቱ በፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የቀረበውን የውሳኔ ሃሳብ በማሻሻል በዲስፕሊን ቅጣት ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ በአብላጫ ድምፅ ወሰነ።
ምክር ቤቱ ዛሬ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የከፍተኛ ፍርድ ቤት ዳኛ የነበሩትን አቶ አየለ ዲቦን ክስ አስመልክቶ ከህግ፣ ፍትህና ዴሞክራሲ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ የቀረበ የውሳኔ ሃሳብ ላይ ውይይት አድርጓል።
በእነ አማኑኤል አዲሱ መዝገብ በቂ ስንቅ ሳይኖር ቼክ በማውጣት ወንጀል ክስ ላይ የመዝገብ ይጣመርልን ጥያቄ በአቻ ፍርድ ቤትና ለከፍተኛ ፍርድ ቤት የተሰጠን ውሳኔ ሽረው በጠበቆች የቀረበ አቤቱታን በመቀበል ዳኛው በሚሰሩበት አቃቂ ቃሊቲ ምድብ 1ኛ ወንጀል ችሎት ክሱ እንዲጣመር ማድረጋቸው ተገልጿል።
ግለሰቦቹ የተመሰረተባቸውን ከባድ የወንጀል ድርጊት ክስ ከወንጀል ህግ አንቀጽ ወደ የቸልተኝነት ወንጀል አንቀጽ በመቀየር ዋስትና በመፍቀድና ሁለት ሰዎች የተከሰሱበት መዘገብ ሲያጣምሩ ክሱን የሚከታተለውን አቃቤ ህግ ባለመጥራታቸው ክሱ እንዲመክን ማድረጋቸውም ነው የተጠቀሰው።
የዳኛው መዝገብ የማጣመርና የዋስትና የመፍቀድ ሂደቱ ሆን ተብሎ ተከሳሾችን ለመጥቀም፣ ስልጣንን ያለ አግባብ በመጠቀምና ሙያዊ ግዴታ ባለመወጣት ከባድ የዲስፕሊን ጥሰት የፈጸሙ መሆኑን የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤም በአብላጫ ድምጽ ወስኗል።
ቋሚ ኮሚቴው የዳኞች አስተዳደር ጉባኤ አባላትን በማወያየት፣ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የተመራለትን ሰነድና ዳኛው በጽሁፍ የሰጡትን ምላሽ በማገናዘብ የውሳኔ ሀሳቡን አቅርቧል።
ዳኛው የክስ ይጣመርልን አቤቱታ በጠበቆቹ ሲቀርብላቸው ከማስተናገዳቸው በፊት ለንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የፌዴራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስተያየት እንዲሰጥበት ያደረጉ መሆኑንና የዳኛው ህገ መንግስታዊ የመደመጥ መብት ተከብሮላቸው ቢሆን ተጨማሪ የሰነድ ማስረጃ ማቅረብ እንደሚችሉ ባቀረቡት ሰነድና ከተደረገው ውይይት ቋሚ ኮሚቴው ለመረዳት ችሏል ተብሏል።
ተከሳሾች የቀረበባቸውን ክስ ሲያስረዱ ዳኛውን የማሳመንና የማስረዳት ብልጫ ካላቸው በወንጀል ስነ ሰርዓት ህግ አንቀጽ 113 (2) እና 142 (1) መሰረት ከወንጀል አንቀጽ ወደ ቸልተኝነት አንቀጽ እንዲለወጥ ማድረጋቸው ህግና ስርዓትን የጣሰ ያለመሆኑን ዳኛው ለቋሚ ኮሚቴና ለጉባኤ አባላት ማስረዳታቸውም ተጠቅሷል።
አንደኛ ተከሳሽ በተጠቀሰው የወንጀል ድንጋጌ መሰረት ጥፋተኛ ተብሎ በእስራትና በገንዘብ ቅጣት ማረሚያ ቤት እንዲገባ መደረጉ፣ የዋስትና ማስያዣው በአሰራሩ መሰረት ተሽጦ አንድ ሚሊዮን ብር ለመንግስት ገቢ እንዲደረግ ውሳኔ ማስተላላፋቸው ተነስቷል።
የሁለት ሰዎች መዝገብ ከአቃቂ ቃሊቲ 1ኛ ወንጀል ችሎት ወደ አራዳ 3ኛ ምድብ ወንጀል ችሎት ተዛውሮ ክርክሩ እንዲቀጥል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የተሰጠበት መሆኑን ቋሚ ኮሚቴው ባደረገው የሰነድ ምርመራ መረጋገጡ ተጠቅሷል።
በዚሁ መሰረት የፌዴራል ዳኞች አስተዳደር ጉባኤ የዲስፕሊን ጥፋቶች ናቸው ተብለው የተጠቀሱት እነዚን ነጥቦች ቋሚ ኮሚቴው ያልተቀበለው መሆኑን ገልጿል።
ሆኖም የክስ ይጣመርልኝ አቤቱታ በአራዳ ምድብ ችሎት ቀርቦ የተከለከለ መሆኑንና ለከፍተኛ ፍርድ ቤትም አቤቱታ ቀርቦ የተከለከለ መሆኑን ዳኛው “አላወቅሁም ነበር” ብለው የሰጡትን መልስ ቋሚ ኮሚቴው “ዳኛው ማረጋገጥ ነበረባቸው” በሚል በአቻ ፍርድ ቤት የተሰጠን ትዕዛዝ በመጣስ ጥፋተኛ ናቸው የሚለውን የጉባኤውን አስተያየት ተቀብሏል።
“ዳኛውከዚህ በፊት በሙያቸው የተመሰገኑ፣ የስነ ምግባር ችግር የሌለባቸውና የመጀመሪያ ስህተታቸው ነው” የሚለውን የጉባኤው አባላት የልዩነት ድምጽ ግምት ውስጥ ገብቷል።
በመሆኑም ከማባረር ይልቅ በውሳኔ ሀሳቡ ላይ ለተገለጸው ስህተት የሚመጥን የዲስፕሊን ቅጣት በዳኞች አስተዳዳራዊ ጉባኤ መሰረት ቅጣት ተወስኖ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ ቋሚ ኮሚቴው በሙሉ ድምዕ መቀበሉን አሳውቋል።
የውሳኔ ሀሳቡ ላይ በምክር ቤቱ አባላት ውይይት ከተደረገበት በኋላ የውሳኔ ሀሳብ 25/2011 በአብላጫ ድምጽ ወደ ስራ ገበታቸው እንዲመለሱ ተወስኗል።