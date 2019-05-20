የከተማውን ሠላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግ የጀመረውን ሥራ አጠናክሮ ይቀጥላል –የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን

ግንቦት 12/2011 የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን በተመረጡ ክፍለ ከተሞችና ቦታዎች ለወንጀል መንስኤ በሆኑ አካባቢዎች ድንገተኛ ፍተሻና የቁጥጥር ተግባር ማከናወኑን ገለጸ፡፡ የከተማውን ሠላምና ደህንነት አስተማማኝ ለማድረግም የተጀመረውን ሥራ አጠናክሬ እቀጥላለሁ ብሏል።
ኮሚሽኑ በቀንና በሌሊት ባደረገው ድንገተኛ ፍተሻና ቁጥጥር 11 የጦር መሣሪያ ከ900 በላይ ደንብ ተላላፊ ተሽከርካሪዎችና ሞተር ሳይክሎችን እንዲሁም ለወንጀል መፈፀሚያነት የሚያገለግሉ የተለያዩ ቁሳቁሶችን በቁጥጥር ሥር ማዋሉን ለኢዜአ ገልጿል፡፡
ከዚህ በተጨማሪም አደንዛዥ ዕፆችና የኮንትሮባንድ እቃዎች ሊያዙ መቻላቸውን በኮሚሽኑ የወንጀልና የትራፊክ አደጋ መከላከል ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም መንግሥቴ ተናግረዋል፡፡
ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ጋር በመቀናጀት ተቋም ባደረገው ክትትል ከጋምቤላ ወደ አዲስ አበባ በኮድ 3-37872 አዲስ አበባ ኤፍ ኤስ አር የጭነት ተሽከርካሪ በልዩ ሁኔታ በተዘጋጀ መደበቂያ 36 ህገ ወጥ ክላሽንኮቭ ጠመንጃ ከመሰል 33 ባዶ ካርታ ፣ 96 የብሬን ጥይት፣ ከ9ሺህ 8መቶ በላይ የክላንሽን ኮቭ ጠመንጃ ጥይቶች በቁጥጥር ስር መዋሉንም ገልጸዋል፡፡
በተጠርጣሪነት የተያዙት የመኪናው አሽከርካሪና ረዳቱ ላይ ምርመራ እየተጣራባቸው እንደሚገኝም እንዲሁ፡፡
በተመሳሳይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ባደረገው ክትትል ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተቀናጅቶ 20 ህገወጥ የጦር መሣሪያዎች ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር ተይዘው ምርመራ እየተጣራባቸውም መሆኑን ገልጸዋል፡፡
የከተማውን ሠላምና ፀጥታ የበለጠ ለማረጋገጥና የወንጀል መንስኤዎችን አስቀድሞ ለመቆጣጠር የሚደረገውን እንቅስቃሴ አስመልክቶ መሰል ድንገተኛ ፍተሻዎች በየጊዜው ተጠናክረው የሚቀጥሉ በመሆኑ ህብረተሰቡ ለፀጥታ አካላት እያደረገ ያለውን ትብብር አጠናክረው እንዲቀጥሉ ምክትል ኮሚሽኑ ጥሪ አስተላልፈዋል፡፡
የከተማው ነዋሪዎችም ሠላምና ፀጥታን ሊያናጉ የሚችሉ ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎች በሚያጋጥሙበት ወቅት ለሚመለከተው አካል ጥቆማ በመስጠት የተለመደ ተሳትፎአቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል፡፡
እንዲሁም የከተማችንን ሠላምና ፀጥታ በማረጋገጥ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ሲሉ ኮሚሽኑ መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል፡፡