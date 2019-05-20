የኦዲት ግኝት ያለባቸው 50 ተቋማት ሪፖርት ለከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ሊቀርብ ነው

አዲስ አበባ ግንቦት 12/2011ዋና ኦዲተር በአዲስ አበባ ለዓመታት ሲንከባለል የቆየ የኦዲት ግኝት ያለባቸው 50 ተቋማት ያሉበትን ደረጃ የሚያሳይ ሪፖርት ለአስተዳደሩ ምክር ቤት ሊያቀርብ ነው።
በኅብረተሰቡ ቅሬታ የሚነሳባቸው የንግድና ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርት እንዲሁም የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ የዘጠኝ ወር የስራ አፈፃፀም ሪፖርትም ለምክር ቤቱ ይቀርባል።
የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ከግንቦት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ለሦስት ቀናት የሚያካሂደውን 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 2ኛ መደበኛ ጉባዔ በማስመልከት ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የምክር ቤቱ የፕሬስና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አዲስዓለም እንቻለው እንዳሉት፤ ባለፉት አስር ዓመታት የኦዲት ግኝት የነበረባቸው ተቋማት ችግራቸው ሲንከባለል ቆይቷል።
በከተማ አስተዳደሩ ስር ያሉ 50 ተቋማት የፋይናንስ ጉድለት እያለባቸውና ለዚህም ተጠያቂ መሆን ያለባቸው አካላት ሳይጠየቁ ዓመታት እንደተቆጠረም ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በ6ኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የፋይናንስ ጉድለት ያሳዩ ተቋማትን ተጠያቂ ለማድረግ የውሳኔ ሃሳብ ማጽደቁን አስታውሰዋል።
ምክር ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የኦዲት ግኝት ካለባቸው 50 ተቋማት ምን ያህሉ አስተካከሉ፣ ምን ያህሉ ተጠያቂ ሆኑ የሚለውን የዋና ኦዲተር ሪፖርት ያዳምጣል ብለዋል።
በተጨማሪም ምክር ቤቱ ወሳኝ የሆኑ የንግድና ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርት እና የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮዎች ሪፖርት በዝርዝር ይገመግማል።
የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ ከኅብረተሰቡ ጋር ባደረጉት ውይይት ከሸማቾች፣ ከትራንስፖርትና ከወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ በስፋት ቅሬታ ቀርቦባቸው እንደነበረም ገልጸዋል።
ሦስቱ ተቋማት ከቀረበባቸው ቅሬታ አንፃር ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ምክር ቤቱ በዝርዝር ገምግሞ ለኅብረተሰቡ ለማሳወቅ ቅድሚያ መስጠቱን ተናግረዋል።
ምክር ቤቱ የአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲን እንደገና ለማቋቋም የወጣውን ረቂቅ አዋጅንም መርምሮ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም ምክር ቤቱ የተለያዩ የአስፈፃሚና የፍትህ አካላትን ሹመት ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል።
በኅብረተሰቡ ቅሬታ የሚነሳባቸው የንግድና ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርት እንዲሁም የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮ የዘጠኝ ወር የስራ አፈፃፀም ሪፖርትም ለምክር ቤቱ ይቀርባል።
የከተማ አስተዳደሩ ምክር ቤት ከግንቦት 15 ቀን 2011 ዓ.ም ጀምሮ ለሦስት ቀናት የሚያካሂደውን 6ኛ ዓመት የስራ ዘመን 2ኛ መደበኛ ጉባዔ በማስመልከት ዛሬ መግለጫ ሰጥቷል።
የምክር ቤቱ የፕሬስና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አዲስዓለም እንቻለው እንዳሉት፤ ባለፉት አስር ዓመታት የኦዲት ግኝት የነበረባቸው ተቋማት ችግራቸው ሲንከባለል ቆይቷል።
በከተማ አስተዳደሩ ስር ያሉ 50 ተቋማት የፋይናንስ ጉድለት እያለባቸውና ለዚህም ተጠያቂ መሆን ያለባቸው አካላት ሳይጠየቁ ዓመታት እንደተቆጠረም ገልጸዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት በ6ኛ ዓመት የስራ ዘመን አንደኛ መደበኛ ጉባኤው የፋይናንስ ጉድለት ያሳዩ ተቋማትን ተጠያቂ ለማድረግ የውሳኔ ሃሳብ ማጽደቁን አስታውሰዋል።
ምክር ቤቱ ባሳለፈው ውሳኔ መሰረት የኦዲት ግኝት ካለባቸው 50 ተቋማት ምን ያህሉ አስተካከሉ፣ ምን ያህሉ ተጠያቂ ሆኑ የሚለውን የዋና ኦዲተር ሪፖርት ያዳምጣል ብለዋል።
በተጨማሪም ምክር ቤቱ ወሳኝ የሆኑ የንግድና ኢንዱስትሪ፣ ትራንስፖርት እና የስራ ዕድል ፈጠራና ኢንተርፕራይዝ ቢሮዎች ሪፖርት በዝርዝር ይገመግማል።
የምክር ቤቱ አፈ ጉባዔ ከኅብረተሰቡ ጋር ባደረጉት ውይይት ከሸማቾች፣ ከትራንስፖርትና ከወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራ ጋር በተያያዘ በስፋት ቅሬታ ቀርቦባቸው እንደነበረም ገልጸዋል።
ሦስቱ ተቋማት ከቀረበባቸው ቅሬታ አንፃር ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ ምክር ቤቱ በዝርዝር ገምግሞ ለኅብረተሰቡ ለማሳወቅ ቅድሚያ መስጠቱን ተናግረዋል።
ምክር ቤቱ የአዲስ አበባ መገናኛ ብዙሃን ኤጀንሲን እንደገና ለማቋቋም የወጣውን ረቂቅ አዋጅንም መርምሮ ውሳኔ ያሳልፋል ተብሎ ይጠበቃል።
በተጨማሪም ምክር ቤቱ የተለያዩ የአስፈፃሚና የፍትህ አካላትን ሹመት ያጸድቃል ተብሎም ይጠበቃል።