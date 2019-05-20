በወልድያ ዩኒቨርሲቲ የተቋረጠው መደበኛ ትምህርት ዛሬ ተጀመረ

ወልድያ ግንቦት 12 / 2011 በወልድያ ዩኒቨርሲቲ ለአንድ ሳምንት የተቋረጠው መደበኛ ትምህርት ዛሬ ተጀመረ፡፡
የዩኒቨርሲቲው ፕሬዚዳንት ዶክተር ደሳለኝ ሞላና የተማሪዎች ህብረት ፕሬዚዳንት ተማሪ መላክ ያይኔአበባ ለኢዜአ እንደገለጹት ከተማሪዎች ጋር በተካሄደው ውይይት ስምምነት በመደረሱ ነው።
በስምምነቱ መሠረትም ተማሪዎቹ መደበኛው የመማር ማስተማር ሂደት መጀመራቸውን አስታውቀዋል፡፡
ተማሪዎቹን በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር የአስተዳደር ጉዳዮች ዳይሬክተር አቶ ጌታቸው ተፈራና የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አህመድ ቱሳ አወያይተዋቸዋል፡፡
የዩኒቨርሲተው አመራር ተማሪዎቹ ያነሷቸውን የውሃ፣ የምግብ ጥራት፣ የኢንተርኔት አገልግሎት ችግሮች ለመፍታት በሂደት ለመፍታ ተስማምቷል፡፡
ለአንድ ሳምንት የባከነውን የትምህርት ጊዜ ማታ፣ ቅዳሜና እሁድ ጭምር በማስተማር ለማካካስ ጥረት እንደሚደረግ ፕሬዚዳንቱ አስታውቀዋል፡፡
በዩኒቨርስቲው የኢኮኖሚክስ የ3ኛ ዓመት ተማሪ አሰፋ አብርሃ በበኩሉ አመራሩና ተማሪዎቹ ባካሄዱት ስብሰባ በተደረሰው ስምምነት ትምህርት መጀመሩ እንዳስደሰተው ተናግሯል፡፡
የጠፋውን ጊዜ ለማካካስና የተሻለ ውጤት ለማስመዝገብ እተጋለሁ ብሏል፡፡
ዩኒቨርሲቲ ባለፈው ሣምንት በተከሰተ ግጭት በአንድ ተማሪና በ16 የጸጥታ አባላት የአካል ጉዳት ሲደርስ፣ በንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል፡፡
ወልድያ ዩኒቨርሲቲ የተመሰረተው ከስምንት ዓመታት በፊት ነበር።