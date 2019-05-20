የጋምቤላና ኦሮሚያ ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወደ ጋራ ልማት እንዲሸጋገር ተጠየቀ

በጋምቤላና ኦሮሚያ ክልሎች መካከል ያለውን ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ወደ ጋራ ልማት እንዲሸጋገር ተጠየቀ፡፡
በጋምቤላ ከተማ የተዘጋጀው የሁለቱ ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ውይይት መድረክ ተጠናቋል።
የመድረኩ ተሳታፊዎች እንዳሉት በሁለቱ ክልል ህዝቦች መካከል ያለው ሰላማዊ ግንኙነትና መልካም ጉርብትና ሊቀጥል ይገባል።
ለዘመናት ጸንቶ የቆየውን የሁለቱ ክልሎች የህዝብ ለህዝብ ግንኙነ ት ይበልጥ ተጠናክሮ ወደ ልማትና የጋራ እድገት መሸጋገር አለበት፡፡
ከተሳተፊዎች መካከል አቶ ኃይለማሪያም ተክለማሪያም በሰጡት አስተያየት በሁለቱ ክልል ህዝቦች መካከል ያለው አንድነት ለዘመናት የቆየ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
ሆኖም ይህን ግንኙነታቸው በልማት ባለመታጀቡ የህዝቦችን የልማት ተጠቃሚነት ወደ ኋላ እያስቀረው በመሆኑ በቀጣይ ትኩረት እንዲሰጠው ጠይቀዋል፡፡
በተለይም በጋምቤላና በኦሮሚ ደንቢ ደሎ መካከል ያለውን የመንገድ ችግር ባለመፈታቱ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ያለውን ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት በተፈለገው ደረጃ ማሳካት እንዳልተቻለ ጠቁመዋል፡፡
አስተያየት ሰጪው እንዳሉት በቀጣይ የሁለቱን ህዝቦች የልማት ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚቻልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይገባል፡፡
ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ አለሙ መኮንን በበኩላቸው በሁለቱ ክልሎች በአጎራባች አካባቢዎች ተመሳሳይ የአየር ንብረት ከመኖሩ ጋር ተያይዞ አንድ ዓይነት ፕሮጄክቶችን በመቅረጽ የሚሰራበት ሁኔታ እንዲመቻች ጠይቀዋል፡፡
በተለይም በግብርናው ዘርፍ የሚታዩ ችግሮችን በጋራ ለመፍታትና የአርሶ አደሩን ህይወት ሊያሻሽሉ የሚገቡ የቴክኖሎጂ ግብዓቶችን መጠቀም የሚቻልበትን ሁኔታ መፍጠር እንዳለበትም ጠቁመዋል፡፡
“በህዝቦች መካከል ያለውን ጠንካራ ግንኙነት ወደ ልማት ለማሸጋገር የሁለቱም ክልል ህዝቦች በጋራ መስራት አለብን” ያሉት ደግሞ ሌላው የውይይቱ ተሳታፊ አቶ ኡቦንግ አዋሌ ናቸው፡፡
በሁለቱ ክልል አጎራባች ህዝቦች መካከል ያለውን ሰላም ይበልጥ በማጠናከር ለአካባቢዎቹ ብሎም ለሀገሪቱ እድገት ሁሉም የድርሻቸውን እንዲወጣም አመልክተዋል፡፡
ሊቀ አእላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን የተባሉት የኃይማኖት አባት በሰጡት አስተያየት የህዝብ ለህዝብ ግንኙነቱ ያለውን አንድነትና መልካም ግንኙነት በማጠናከር በኩል የጎላ ድርሻ እንዳለው ተናግረዋል፡፡
ይህንን ግንኙነት ለሌሎች የሀገሪቱ አካባቢዎች ጥሩ ምሳሌ በመሆኑ ተጠናክሮ ሊቀጥል እንደሚገባም አሳስበዋል፡፡
የሁለቱ ክልሎች ከፍተኛ አመራሮች ከውይይቱ ተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች በሰጡት ምላሽ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን በልማት ለማጀብ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል፡፡
ከአመራሮቹ መካከል የኦሮሚያ ክልል ምክትል ፕሬዚደንት አቶ ሽመልስ አብዲሳ በመድረኩ በሰጡት ምላሽ በኦሮሚያና ጋምቤላ መካከል ያለውን የመንገድ መሰረተ ልማት ችግር ለመፍታት እቅድ መያዙን ተናግረዋል፡፡
ከተያዘው እቅድ ውስጥም በተለይም ከጋምቤላ ደንቢ ደሎ ያለውን የመንገድ ችግር ለመፍታት በሚቀጥለው ዓመት በአስፋልት የሚሰራው ይገኝበታል፡፡
በተጨማሪ የሁለቱ ክልል ህዝቦችን የልማት ተጠቃሚነት ለማረጋገጥና ግንኙነቱን ለማጠናከር በግብርና ፡በባህልና በሌሎችም መስኮች በጋራ እንደሚሰራ አስተውቀዋል፡፡
የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ በበኩላቸው በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለውን የልማት ተጠቃሚነት ለማሳደግ የኦሮሚያ ባለሀብቶች በክልሉ ባለው ሰፊ የኢንቨስትመንት አማራጮች መሰማራት የሚችሉበት ሁኔታ መመቻቸቱን ገልጸዋል፡፡
የሰው ኃይልን ለማጠናከር የኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ሥልጠናዎችን እየሰጠ መሆኑን ጠቁመዋል፡፡
ዛሬ ለአንድ ቀን በተካሄደው መድረክ የሁለቱ ክልል ህዝቦችን ግንኙነት የተመለከተ ጥናታዊ ጹሑፍ ቀርቦ ውይይት የተደረገበት ሲሆን የክልሎቹ ከፍተኛ አመራሮች፣ የሀገር ሽማግሌዎች ፣ የኃይማኖት አባቶች እና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎት ተሳትፈዋል፡፡