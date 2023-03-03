በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በበጋ መስኖ ስንዴ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት እየተከናወነ ነው–ዶክተር ግርማ አመንቴ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በኢትዮጵያ የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ በበጋ መስኖ ስንዴ ላይ የተመሰረተ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴ ገለጹ።
የፌደራልና የአማራ ክልል ከፍተኛ አመራሮች በምዕራብ ጎጃም ዞን ደቡብ አቸፈር ወረዳ በመስኖ የለማ ስንዴን ጎብኝተዋል።
ሚኒስትሩ ዶክተር ግርማ አመንቴ እንዳሉት፤ በኢትዮጵያ ስንዴን በስፋት በማምረት ለመጀመሪያ ጊዜ ለውጭ ገበያ መላክ ተጀምሯል።
ዘንድሮ በአገር አቀፍ ደረጃ ከ1 ነጥብ 3 ሚሊዮን ሄክታር በላይ መሬት በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት መሸፈኑን ገልጸዋል።
“ይሄን መልካም ጅምር በማስቀጠል የምግብ ዋስትናን የማረጋገጥ እና የተጀመረውን ስንዴ ወደ ውጭ የመላክ ተግባር ተጠናክሮ ይቀጥላል” ብለዋል።
አገራዊ የምግብ ዋስትና እንዲረጋገጥም የመስኖ ስንዴ ልማትን መሰረት ያደረገ ሁሉን አቀፍ የግብርና ልማት ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ዶክተር ግርማ ገልጸዋል።
እንደ ሚኒስትሩ ገለጻ፤ የመስኖ ስንዴ ልማቱን ውጤታማ ለማድረግ በፌደራል እና በክልል መንግስታት ትብብር ዘመናዊ የመስኖ ቴክኖሎጂዎችን ለአርሶ አደሩ በማቅረብ ድጋፍ ተደርጓል።
“በደቡብ አቸፈር ኩርባ ቀበሌ በመስኖ የለማው ስንዴ መርሃ ግብሩ ምን ያህል ውጤታማ እንደሆነ ያሳያል” ሲሉ ገልጸዋል።
የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ኃይለማርያም ከፍያለው በበኩላቸው በዘንድሮ የበጋ ወቅት 250 ሺህ ሄክታር መሬት በስንዴ ለማልማት ታቅዶ በተደረገ ጥረት 213 ሺህ ሄክታር መሬት ማልማት ተችሏል ብለዋል።
በክልሉ በበጋ መስኖ ከለማው ማሳ ከ10 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ለማግኘት መታቀዱንና እቅዱን ለማሳካት የምርጥ ዘር፣ የግብአት እና የቴክኖሎጂ ድጋፍ መደረጉን አመልክተዋል።
የግብርና ሚኒስቴር በክልሉ ለሚካሄደው የመስኖ ስንዴ ልማት የትራክተር፣ የውሃ መሳቢያ ሞተር እና ሌሎች ለስራው የሚሆን አንድ ቢሊዮን ብር የሚገመት ድጋፍ ማድረጉን ጠቁመዋል።