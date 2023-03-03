አዳማ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 በሀገሪቱ ሁሉም ክልሎችና ሁለቱ የከተማ አስተዳደሮች ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ የሚያደርግ ሁለተኛ ዙር ፕሮግራም ይፋ ሆነ።
ፕሮግራሙን ዛሬ በቢሾፍቱ ከተማ ይፋ ያደረጉት የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ እንደገለጹት፤ ፕሮግራሞ ከ2015 እስከ 2016 ዓ.ም የሚቆይ ነው።
በፕሮግራሙ መሰረት ከ22ሺህ በላይ የጎዳና ተዳዳሪዎችን በማንሳት ተጠቃሚ እንደሚሆኑ ገልጸው፤ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉና ለችግሩ የተጋለጡ አረጋውያን ተጠቃሚ እንደሚሆኑ አስታውቀዋል።
ፕሮግራሙ በመንግስትና በአለም ባንክ የሚደገፍ መሆኑን ሚኒስትሯ አንስተው በመጀመሪያው ዙር ከ21ሺህ 900 በላይ ልዩ ድጋፍ የሚሹ አካላት ተጠቃሚ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከእነዚህ ወገኖች መካከል ተሃድሶ ወስደው በቀጥታ የሚከፈል የሴፍቲኔት ፕሮግራም ተጠቃሚ የተደረጉ መሆንና ልዩ ልዩ ስልጠና በመስጠት ደግሞ ኢኮኖሚያዊ አገልግሎት ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል ብለዋል።
በመጀመሪያው ዙር ከአመለካከትና ከቅንጅታዊ አሰራር አንፃር ክፍተት እንደነበር የገለጹት ሚኒስትሯ፤ ችግሩን በማስተካከል ሁለተኛውን ዙር ለማሳካት ከፌዴራል ጀምሮ ሁሉም ክልሎችና የከተማ አስተዳድሮች ማስፈፀም እንዳለባቸም አመልክተዋል።
በሚኒስቴሩ የማህበራዊ ጥበቃና መከታተያ ስራ አስፈፃሚ አቶ ፈለቀ ጀምበር ፤ በሁለተኛው ዙር ፕሮግራም መስራት የሚችሉ የሙያና አቅም ግንባታ ስልጠና በመስጠት ፣የመስሪያና መሸጫ ቦታ እንዲሁም የብድር አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ ወደ ስራ ይሰማራሉ ብለዋል ።