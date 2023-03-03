በደቡብ ክልል በበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከ35 ሺህ በላይ አርሶ አደሮች እየተሳተፉ ነው

ሀዋሳ፣ የካቲት 24/2015 (ኢዜአ).በደቡብ ክልል በጋ መስኖ ስንዴ ልማት እንቅስቃሴ ከ35 ሺህ በላይ አርሶ አደሮችና ወጣቶች በመሳተፍ ላይ መሆናቸውን የክልሉ ግብርና ቢሮ አስታወቀ።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት በደቡብ ክልል በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የገጠር ልማት ክላስተር አስተባባሪና የግብርና ቢሮ ሀላፊ አቶ ኡስማን ሱሩር እንዳሉት፤ በበጋ ስንዴ ልማት የህብረተሰቡ ተሳትፎ እያደገ ይገኛል።
ለአብነትም በዘንድሮው የበጋ መስኖ ልማት ከ35 ሺህ 900 አርሶ አደሮች፣ በማህበር የተደራጁ ወጣቶችና ከስደት ተመላሾች ተሳታፊ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ከእነዚህ ውስጥ 4 ሺህ 900 የሚሆኑት ወጣቶች መሆናቸውን ጠቁመው፤ ዘርፉ ለወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራነት እየዋለ መሆኑን ተናግረዋል።
አምና 17 ሺህ አርሶ አደሮች ብቻ ተሳትፈው እንደነበር አስታውሰው፤ አምና የተገኘውን ውጤት መሰረት በማድረግ ዘንድሮ ተሞክሮውን የማስፋት ስራ በመሰራቱ የተሳታፊዎች ቁጥሩ መጨመሩን ተናግረዋል።
እንደ አቶ ኡስማን ገለጻ፤ በክልሉ በስንዴ ልማት የሚሳተፉ አልሚ ባለሀብቶች ቁጥር እያደገ የመጣ ሲሆን ባለፈው ዓመት ሁለት ብቻ የነበረው የባለሃብቶች ቁጥር ዘንድሮ 79 ደርሷል።
በደቡብ ክልል በተያዘው የበጋ መስኖ ስንዴ ልማት ከ20 ሺህ ሄክታር መሬት ለማልማት ታቅዶ 13 ሺህ 400 በላይ ሄክታር መሬት በስንዴ ሰብል የተሸፈነ ሲሆን እስከ 700 ሺህ ኩንታል ምርት ይሰበሰባል ተብሎ እንደሚጠበቅ አመላክተዋል።
በስደት ቆይተው የተመለሱ አስተያየት ሰጪዎች በበኩላቸው በግብርና ባለሙያዎች በተደረገላቸው ድጋፍ የተሰጣቸውን መሬት በማልማት ከስንዴ ምርት እንደሆኑ ጠቁመዋል።
መሬቱ ትንሽ ጨዋማ ከመሆኑ ባለፈ እስካሁን የተቸገሩት ነገር እንደሌለና ይህን ስንዴ እንደሰበሰቡ ሽንኩርትና ቲማቲም እንደሚያለሙበትም ተናግረዋል።