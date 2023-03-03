የመዲናዋን ነዋሪዎች ኑሮ ለማሻሻል ለችግሮች መፍትሄ የሚሆኑ የልማት ተግባራት ተጠናክረው ይቀጥላሉ- ከንቲባ አዳነች አቤቤ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የመዲናዋን ነዋሪዎች ኑሮ ለማሻሻል ለችግሮች መፍትሄ የሚሆኑ የልማት ተግባራት ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ፡፡
ከንቲባዋ በመዲናዋ ለሚኩራ ክፍለ ከተማ የተከናወኑ የተለያዩ የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክቶችን መርቀዋል፡፡
የመዲናዋን ነዋሪዎች የኑሮ ውድነትና ጫና ለማቃለል ፕሮጀክቶቹ ትልቅ ትርጉም እንዳላቸው ጠቅሰው መሰል የልማት ክንውኖች ተጠናክረው ይቀጥላሉ ብለዋል።
በዛሬው እለት በተመረቁት የለሚኩራ ክፍለ ከተማ የዘጠና ቀን የሌማት ትሩፋቶች የመጀመሪያው ምዕራፍ አበረታች ውጤት መመዝገቡን ያየንበት ነው ሲሉ ተናግረዋል።
የህዝብን ኑሮ ማሻሻል የሚቻለው ለችግሮች መፍትሄ የሚሆኑ ተግባራትን በማከናወን በመሆኑ በትብብርና አብሮነት የልማት ስራዎችን ማከናወን አለበን ብለዋል።
የከተማ አስተዳደሩ ሞዴል የሆኑ የልማት ተግባራትን በከተማ ደረጃ ለማስፋት እየሰራ መሆኑን ከንቲባዋ ጠቅሰዋል።
የልማት ፕሮጀክቶቹ መጠናቀቅ የኑሮ ውድነትን ከማሻሻል ባለፈ ለበርካታ ወገኖች የስራ እድል የሚፈጥሩ መሆኑንም ገልጸዋል።
በክፍለ ከተማው በ90 ቀናት ከተከናወኑት የሌማት ትሩፋት ፕሮጀክቶች መካከል የዶሮ እርባታና የወተት ላም ሼዶች፣ የምገባ ማዕከላት፣ የከተማ ግብርና፣ የዳቦ ፋብሪካ፣ ሞዴል መንደሮች ይጠቀሳሉ።
ለፕሮጀክቶቹ ክንውን ከ300 ሚሊዮን ብር በላይ ወጭ የተደረገ ሲሆን ከ300 በላይ ለሚልቁ ዜጎችም የስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ተብሏል።
የፕሮጀክቶቹ አጠቃላይ ወጪ በተለያዩ ተቋማት የተሸፈነ ሲሆን ለስኬቱ አስተዋጽኦ ላደረጉ ሁሉ ምስጋና እና እውቅና ተችሯቸዋል።