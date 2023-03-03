የተፈጠረውን የሠላም ሁኔታ ተከትሎ በበጋ መስኖ ሰብል ልማት ሥራ ተሰማርተናል-የታህታይ ቆራሮ ወረዳ አርሶ አደሮች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የተፈጠረውን የሰላም ሁኔታ ተከትሎ በበጋ መስኖ ልማት ሥራ መሰማራታቸውን በትግራይ ክልል የታህታይ ቆራሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ገለጹ።
አርሶ አደሮቹ መንግሥት ተጨማሪ የግብርና ግብዓት ድጋፍ እንደያደርግላቸውም ጠይቀዋል።
የተደረሰውን የሠላም ሥምምነት ተከትሎ ህዝቡ በተለያዩ ማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ የልማት ሥራዎች ላይ ተሰማርቷል።
የታህታይ ቆራሮ ወረዳ አርሶ አደሮች ለኢዜአ እንደገለጹት ባለፉት ዓመታት በነበረው ጦርነት ምክንያት ፈታኝ የሆኑ ጊዜያት አሳልፈዋል።
አርሶ አደሮቹ የሠላም ሥምምነቱን ተከትሎ ወደ ተለያዩ የልማት ሥራዎች ፊታቸውን በማዞር የግብርና ሥራቸውን እያከናወኑ መሆኑን ጠቅሰዋል።
በበጋ መስኖ ልማት ሥራውም፣ የበቆሎ፣ የሽምብራ ሰብልን ጨምሮ ሌሎች የአትክልትና ፍራፍሬ ልማት ሥራዎችን እያከናወኑ መሆኑን ተናግረዋል።
በበጋ መስኖ ልማት ሥራቸው የውሃ ፓምፕ፣ የነዳጅ፣ የአፈር ማዳበሪያና የምርጥ ዘር አቅርቦትን ጨምሮ የተለያዩ የእርሻ መሳሪያ እጥረት እንዳለባቸው አስታውሰው፤ መንግሥት አስፈላጊውን ድጋፍ እንዲያደርግላቸው ጠይቀዋል።
በታህታይ ቆራሮ ወረዳ ከ1ሺህ 500 በላይ በመስኖ ሊለማ የሚችል የእርሻ መሬት እንዳለ ተገልጿል።
በአሁኑ ወቅትም ከ1ሺ 100 ሄክታር በላይ መሬት በበቆሎ፣ በሽምብራና በሌሎች የአትክልትና ፍራፍሬ የበጋ መስኖ ልማት ሥራ መሸፈኑም ተጠቅሷል።
በጊዜያዊነት አርሶ አደሩ የበጋ መስኖ ልማት ሥራውን ለማገዝ ሙያዊ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ መሆኑም ነው የተገለጸው።
በቀጣይ የአርሶ አደሩን የግብዓት አቅርቦት ፍላጎት ለማሟላት እየተሰራ ይገኛል ተብሏል።
በፌዴራል መንግሥት የሰሜናዊ ምዕራብ ዞን የልማትና የጸጥታ ድጋፍ አስተባባሪ አባል አቶ ታከለ ቶሎሳ በበኩላቸው የአርሶ አደሩ ዋነኛ ፍላጎት ሰላም በመሆኑ የተፈጠረውን አንፃራዊ ሰላም በመጠቀም ፊቱን ወደ ልማት አዙሯል ብለዋል።
የአርሶ አደሩን የልማት ጥያቄ መነሻ በማድረግ የአፈር ማዳበሪያ፣ ምርጥ ዘርና ሌሎች የግብርና ግብዓቶችን በስፋት ለማቅረብ ዝግጅት እየተደረገ መሆኑንም ተናግረዋል።