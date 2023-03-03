የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ጠቋሚዎችና ምስክሮች ጥቆማ የሚሰጡበት መተግበሪያ ይፋ አደረገ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ለጠቋሚዎችና ምስክሮች ጥቆማ የሚሰጡበት ‘ፐብሊክ ፊድባክ ሲስተም’ የተሰኘ የጥቆማ ማቅረቢያ መተግበሪያ (ሶፍትዌር) ዛሬ ይፋ አድርጓል።
ኮሚሽኑ መተግበሪያውን ያዘጋጀው ከኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት አስተዳደር ጋር በመተባበር ነው።
መተግበሪያው በአምስት የአገር ውስጥ ቋንቋዎች አገልግሎት እንደሚሰጥ ተገልጿል።
የፌዴራል ሥነ-ምግባርና ፀረ-ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ሳሙኤል ኡርቃቶ በበኩላቸው ኮሚሽኑ የለውጥ ስራዎቹን ለማሳለጥ የሚያስችሉ ቴክኖሎጂዎችን እየተጠቀመ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
መተግበሪያው ስራን የማቀላጠፍ እና ጠቋሚዎች የሚደርስባቸውን ጥቃት እና ማስፈራራት ለመከላከል ያስችላል ብለዋል።
ይህንንም ተከትሎ ሕብረተሰቡም በተዘጋጀለት ‘Public Feedback System’ ድረ-ገጽ ጥቆማዎችን በመስጠት የበኩሉን አገራዊ ኃላፊነት እንዲወጣ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።
የኢንፎርሜሽን መረብ ደኅንነት አስተዳደር ዋና ዳይሬክተር አቶ ሰለሞን ሶካ በበኩላቸው መተግበሪያው የሳይበር ጥቃት እንዳያጋጥመው ጥበቃ እንደሚደረግለት ገልጸዋል።
በጠቅላይ ሚኒስትር ጽኅፈት ቤት የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ አቶ ተስፋዬ ዳባ በበኩላቸው ሙስናን ለመከላከል በአንድ ተቋም ብቻ ላይ ብቻ መንጠልጠል ውጤት አያመጣም ብለዋል።
በመሆኑም ሁሉም አገር ወዳድ ዜጋ በኃላፊነት ስሜት እንዲረባረብ ጥሪ አቅርበዋል።