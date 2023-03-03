አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከሰርቢያ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ጋር ተወያዩ።
በአዘርባጃን ባኩ ከተማ እየተካሄደ በሚገኘው የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ ጉባኤ ላይ እየተሳተፉ የሚገኙት አቶ ደመቀ ኢትዮጵያ ከሌሎች አገራት ጋር የሚኖራትን የሁለትዮሽ ትብብር ለማጠናከር በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ ከተለያዩ አገራት ጋር ተወያይተዋል።
አቶ ደመቀ ከሰርቢያ ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አይቨክ ዳሴክ ጋር ውይይት አድርገዋል።
በውይይታቸውም በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ጠንካራ ታሪካዊ ግንኙነት ማሳደግ በሚቻልባቸው ጉዳዮች ላይ መክረዋል።
በተመሳሳይ አቶ ደመቀ መኮንን ከካዛኪስታን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ካኔት ቱመሽ ጋር ተወያይተዋል።
በውይይታቸውም በኢትዮጵያ በመንግሥት በኩል የተካሄዱ የፖለቲካ እና የኢኮኖሚ ለውጦችን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ አድንቀዋል።
ካኔት ሃገራቸው በቱሪዝም እና በኢንቨስትመንት አቅሞች ላይ በጋራ ለመስራት ፍላጎት እንደላትም ገልፀዋል።
ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ በኢትዮጵያ በቢዝነስ ስራዎች የተሰማሩ ባለሃብቶች በካዛኪስታን ጉብኝት እንዲያደርጉና ትስስራቸውን እንዲያጠናክሩም ጠይቀዋል።
እንዲሁም ካዛኪስታን ለተማሪዎች ነፃ የስኮላርሺፕ እድሎች እንደምታመቻችም ተናግረዋል።
አቶ ደመቀ በበኩላቸው በኢትዮጵያ የነበረውን ውስጣዊ ችግር ለመፍታት በሰላም ስምምነቱ አፈፃፀም ላይ ማብራሪያ የሰጡ ሲሆን በውስጥ አቅም ችግሮችን ለመፍታት የተደረጉ ጥረቶችና ወደ ተግባር የተገባበትን ሂደት አስረድተዋል።
የሁለቱን አገሮች የንግድ እና የቢዝነስ ትብብር በሚፈለገው ደረጃ ማሳደግ እንደሚገባም ተናግረዋል።
ካዛኪስታን እ.ኤ.አ. 2017/2018 በተባበሩት መንግሥታት የፀጥታው ምክር ቤት የተለዋጭ ቋሚ ኮሚቴ አባል በነበረችበት ወቅት ከኢትዮጵያ ጋር በቅርበት ስትሰራ እንደነበርም አስታውሰዋል።
ካዛኪስታን እና ሰርቢያ የገለልተኛ አገራት ንቅናቄ አባል ሲሆኑ ከኢትዮጵያ ጋር በአለም አቀፍ መድረኮች፣ በባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲ በትብብር ይሰራሉ።