የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ 241 የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች አስረከበ

ባህር ዳር (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ 241 የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች ዛሬ አስረከበ።
በርክክብ ስነ-ስርዓቱ ላይ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይልቃል ከፋለ፣ የግብርና ሚኒስትር ዶክተር ግርማ አመንቴን ጨምሮ ሌሎች የፌደራልና የክልል የስራ ሃላፊዎች ተገኝተዋል።
ዛሬ ለ3ኛ ጊዜ የተዘጋጀው የግብርና ቴክኖሎጂ ርክክብ 20/በ80 መቆጠብ ለቻሉ 241 አርሶ አደሮች እንደሆነ ተገልጿል።
ቀሪ የእርሻ ትራክተሮች በቀጣይ አርሶ አደሮች እንደሚሰራጭ ተገልጿል።
ትራክተሮቹ በአማራ ብረታ ብረት ኢንዱስትሪና ማሽን ቴክኖሎጅ ኢንተርፕራይዝ አማካኝነት የቀረቡት መሆናቸውም ተጠቁሟል።
የግብርና ቴክኖሎጂዎቹ የአርሶ አደሩን የቴክኖሎጂ አቅርቦት ችግር የሚፈቱ መሆናቸው ተገልጿል።
በክልሉ ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የአርሶ አደሩን ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ በማድረግ በኩል በልዩ ትኩረት እየተሰራ እንደሆነም ተነግሯል።
የክልሉ ግብርና ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሃይለማርያም ከፍያለው በርክክብ ስነ-ስርዓቱ እንደገለጹት በክልሉ በትራክተር መታረስ ከሚችለው መሬት ውስጥ አሁን ላይ እየታረሰ ያለው ከ11 በመቶ ያልበለጠ ነው።
ይህንን ችግር ለመቅረፍ የክልሉ መንግስት ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ሲሆን ይህም ባለድርሻ አካላትን በማሳተፍ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል።
በክልሉ ከዚህ በፊት ሁለት ጊዜ በተደረገ የቴክኖሎጂ ስርጭት 700 የሚሆኑ የእርሻ ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች ማሰራጨት እንደተቻለ ታውቋል።