ከንቲባ አዳነች አቤቤ አሙዲ ቁጥር 3 የምገባ ማዕከልን መርቀው ስራ አስጀመሩ

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 24/2015 የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አቤቤ በለሚኩራ ክፍለ ከተማ በዘጠና ቀናት የሰው ተኮር የልማት ተግባራት የተገነባ ተስፋ ብርሃን አሙዲ ቁጥር 3 የምገባ ማዕከልን መርቀው ስራ አስጀመሩ።
የምገባ ማዕከሉ በቀን ሁለት ሺህ ሰዎችን መመገብ የሚያስችል ሲሆን በቀን አንድ ጊዜ እንኳን መመገብ የማይችሉ ዜጎችን ለመመገብ እንደሚያስችል ተነግሯል፡፡
በከተማ የተገነባ 15ኛው የምገባ ማዕከል ሲሆን በክፍለ ከተማ ደግሞ 3ኛው እንደሆነ ተጠቁሟል።
አጠቃላይ ግንባታው 25 ሚሊዮን ብር ወጭ የተደረገበት ሲሆን ሜድሮክ ኢንቨስትመንት ግሩፕና ዳሸን ባንክ በጋራ ሸፍነውታል።
ማዕከሉ በውስጡ መመገቢያ አዳራሽን፣ የምግብ ማብሰያና እቃ ቤት እንዲሁም የጓሮ አትክልት ልማትንም አኳቷል።
ከንቲባዋ በአሁኑ ሰዓት በክፍለ ከተማው የለሙ ሌሎች የዘጠና ቀናት የሌማት ትሩፋቶችን እየጎበኙ ነው።