ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ ተከብራ እንድትቀጥል ግብር ከፋዮች አዲስ የአድዋ ድል ምዕራፍ ሊፅፉ ይገባል- የገቢዎች ሚኒስትር

የካቲት 23 ቀን 2015 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ ተከብራ እንድትቀጥል ግብር ከፋዮች ለሀገራቸው ታማኝ በመሆን አዲስ የአድዋ ድል ምዕራፍ መጻፍ እንደሚገባቸው የገቢዎች ሚኒስትር ዓይናለም ንጉሤ ገለፁ።
ለአንድ ዓመት የሚቆይ የሀገር አቀፍ የታክስና የጉምሩክ ህግ ተገዥነት ንቅናቄ “ግብር ክብር ለሀገር” በሚል መሪ ሃሳብ ዛሬ ተጀምሯል።
በማስጀመሪያ መርኃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ፣ የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች እንዲሁም ግብር ከፋዮች ተገኝተዋል።
የገቢዎች ሚኒስትር ዓይናለም ንጉሤ በመርሃ ግብሩ ላይ ባስተላለፉት መልእክት ዓድዋ ከኢትዮጵያም ባለፈ ለአፍሪካ ታላቅ የኩራት ምንጭ መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም ቀደምት አያቶቻችን ኢትዮጵያን ከነክብሯ ለማቆየት ያሳዩትን አንድነት፣ ጀግንነትና ፅናት በመውረስ የአሁኑ ትውልድ ግብርን ለሀገር ክብር መክፈል ይኖርበታል ብለዋል።
ኢትዮጵያ በሁሉም መስክ የተከበረች እንድትሆንና ቀና ብላ እንድትሄድ ግብር ከፋዮች አዲስ የአድዋ የድል ምዕራፍ እንዲከፍቱም ጥሪ አቅርበዋል።
በበጀት ዓመቱ ከ450 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ለመሰብሰብ መታቀዱን ጠቅሰው፤ ባለፉት ሰባት ወራት ከ258 ቢሊዮን ብር በላይ መሰብሰቡን ሚኒስትሯ አስታውስዋል።
ኢትዮጵያ ካላት አቅም አንጻር የሚገባትን ገቢ ለመሰብሰብ የግብር ከፋዩ ታማኝነት፣ የአስፈጻሚ አካላት ቁርጠኝነትና ቀልጣፋ አሰራር ሊኖር ግድ ይላል ነው ያሉት።
የኢትዮጵያን ክብርና ሉዓላዊነት ቀጣይ ለማድረግ ወሳኝ የሆነውን ግብር በአግባቡ ለመሰብሰብ በገቢዎች ሚኒስቴር ዘመናዊ የአሰራር ስርዓት፣ ሚዛናዊ የገቢ አሰባሰብ ስርዓት፣ የታክስ ህግ ማሻሻልን ጨምሮ በርካታ ለውጦች መካሄዳቸውን ጠቅሰዋል።
ሀገር ከምትፈልገው የገቢ አቅም፣ የህግ ተገዥነት አንጻር ብዙ ሥራዎች እንደሚቀሩ ጠቅሰው በርካታ ፈተናዎችም እንዳሉ ተናግረዋል።
ሀሰተኛ ደረሰኝ፣ ኮንትሮባንድ፣ ታክስ ማጭበርበርና መሰወርን የመሳሰሉ አገርን የሚጎዱ ተግባራትን በጋራ በመታገል የተሳካ የግብር አሰባሰብ ስርአት እውን እንዲሆን መስራት ይገባል ብለዋል።
የዓድዋ ድል የትብብር ውጤት መሆኑን የጠቀሱት ሚኒስትሯ በዚህ ዘመንም የታክስ አሰባሰብ ሂደቱ እንዲሳካ የጋራ ርብርብ ያስፈልጋል ነው ያሉት።