የአድዋ ድል የኢትዮጵያዊያንን ጀግንነት፣ አይበገሬነትና የሃገር ፍቅር ያስመሰከረ ነው – አቶ አብረሃም ማርሻሎ

ሀዋሳ (ኢዜአ) የካቲት 23 ቀን 2015 የአድዋ ድል የኢትዮጵያዊያንን ጀግንነት፣ አይበገሬነትና የሃገር ፍቅር ያስመሰከረ መሆኑን በብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብረሃም ማርሻሎ ገለጹ፡፡
127ኛው የአድዋ ድል በዓል በሲዳማ ክልል ደረጃ በተለያዩ ዝግጅቶች በሃዋሳ ተከብሯል፡፡
በመድረኩ የተገኙት በብልጽግና ፓርቲ የሲዳማ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ አብረሃም ማርሻሎ አድዋ ለመላ አፍሪካዊያን ደማቅ ታሪክ የጻፈ የማሸነፍ ምልክት ነው ብለዋል፡፡
ድሉ የኢትዮጵያዊያንን ጀግንነት፣ አይበገሬነትና፣ የሃገር ፍቅር የተመሰከረበት ስለመሆኑም ተናግረዋል፡፡
ከአድዋ ድል በርካታ ትምህርቶችን መውሰድ ይገባል ያሉት አቶ አብረሃም፤ በተለይም አድዋ ላይ ድል ያስመዘገቡ አባቶች የማሸነፋቸው ምስጢር የሆነው ሃገራዊ አንድነት ለዛሬው ትውልድ ጠቃሚ ነው ብለዋል፡፡
ድሉን በሚገባው ልክ ማክበርና ከድህነት ለመላቀቅ የሚደረገውን የብልጽግና ጉዞ በማረጋገጥ መሆን እንዳለበትም ገልጸዋል፡፡
እንደ ትናንቱ ሁሉ የሃገር ክብርና ሉአላዊነት ለማስጠበቅ የሚተጉ የሰራዊቱን አባላት ያመሰገኑት አቶ አብረሃም፤ በአባቶች ደምና አጥንት የተገኘውን ነጻነት መጠበቅ የትውልዱ ግዴታ ነው ብለዋል፡፡
የሃዋሳ ከተማ ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱኬ በበኩላቸው አድዋ የህብረ ብሄራዊነት መገለጫ፣ በደምና በአጥንት የከበረ የአንድነትና የአይበገሬነት ተምሳሌት ነው ብለዋል፡፡
ድሉ ለሰው ልጆች እኩልነት፣ ለሰብዓዊ መብቶች መጠበቅና ለሃገር ሉአላዊነት መከበር አዲስ የትግል ምዕራፍ የከፈተ መሆኑንም ገልጸዋል፡፡
በዓሉ ሲከበር የትናንቱን የአባቶች ጀግንነት በመከተል የጋራ ጠላት የሆነው ድህነት ላይ በመዝመት ሊሆን እንደሚገባም ከንቲባው አስገንዝበዋል፡፡
የአድዋ ድል መላውን ኢትዮጵያዊ በአንድነት ያዘመተ ጥልቅ የሃገር ፍቅር ስሜት የተንጸባረቀበት ነው ያሉት ደግሞ በበዓሉ የተሳተፉት የጥንታዊ ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች ማህበር ዋና ጸሃፊ ወይዘሮ የሺ ለማ ናቸው፡፡
በጦርነቱ ወቅት የነበረው የሴቶች ተሳትፎ እጅግ የሚደነቅና ጥበብ የተሞላበት እንደሆነ አስታውሰው፤ የአሁኑ ትውልድ አባቶች በነጻነት ያቆዩዋትን ኢትዮጵያ እንዲጠብቋትና ከድህነት እንድትወጣ መስራት እንዳለባቸው መክረዋል።
በመድረኩ የአድዋን ድል የሚዘክርና በድሉ ወቅት የታየውን ሀገራዊ አንድነት በማስቀጠል ብልጽግናን ማረጋገጥ ላይ ያተኮረ ሰነድ ቀርቦ ውይይት የተደረገ ሲሆን የተለያዩ ኪነ ጥበባዊ ዝግጅቶችም ቀርበዋል፡፡