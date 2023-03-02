የጥንት ጀግኖች የኢትዮጵያን ክብር በማስጠበቅ የሰሩትን ታሪክ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ ይገባል- የአድዋ ከተማ ነዋሪዎች

የካቲት 23 ቀን 2015 (ኢዜአ) የጥንት ጀግኖች የኢትዮጵያን ክብር በማስጠበቅ የሰሩትን ታሪክ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ እንደሚገባ የአድዋ ከተማና የአካባቢው ነዋሪዎች ገለጹ።
የ127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በታሪካዊቷ ዓድዋ ከተማ በተለያዩ መርሃግብርች ተከብሮ ውሏል።
በክብረ በዓሉ ላይ ኢዜአ ያነጋገራቸው የበዓሉ ታዳሚዎች፤ጡዑም ወልዱ፣ አሰፋ አብርሃና አብርሃም ተመስገን የአብሮነትና የአንድነት እንዲሁም የአሸናፊነት መገለጫ የሆነውን ታላቅ በዓል በአገራዊ አንድነት ስሜት በማክበራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል።
የአድዋ ድል ኢትዮጵያን ለመውረር የመጣን የውጭ ወራሪ መላው ኢትዮጵያዊያን ከዳር ዳር በመትመም በጋራ ታግለው ያስገኙት ድል መሆኑን ተናግረዋል።
ከአድዋ ድል አድራጊነት የምንማረው በአንድነትና በመደማመጥ የትኛውንም ጠላት ማሸነፍና ችግሮችን በጋራ መሻገር የሚቻል መሆኑን ነው ብለዋል።
ለዚህም ኢትዮጵያዊያን በአድዋ ተራራ የፈፀሙት ታላቅ ገድል ምስክር መሆኑን ገልጸዋል።
በመሆኑም የዓድዋ ድል ከኢትዮጵያም ባለፈ የመላ ጥቁር ህዝቦች የነፃነት ምልክት በመሆኑ ክብሩን በጠበቀ መልኩ ለትውልድ ማስተላለፍ የሁላችንም ሃላፊነት ሊሆን ይገባልም ነው ያሉት።
የጥንት ጀግኖች በአንድነት የኢትዮጵያን ዳር ድንበር እንዳስከበሩ ሁሉ የአሁኑ ትውልድም ድህነትን በማሸነፍ ሌላ ታሪክ ሊሰራ ይገባል ብለዋል።
ባለፉት ሁለት ዓመታት በጦርነት ምክንያት በዓሉ ሳይከበር መቆየቱን አስታውሰው አሁን ላይ በተፈጠረው ሰላም ከተለያዩ አካባቢዎች በመሰባሰብ በአድዋ ተራሮች ስር በማክበራችን ተደስተናል ብለዋል።
በሰሜን ኢትዮጵያ የነበረውን ችግር በንግግር በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለመፍጠር የተጀመረው ጥረት እንዲቀጥል የሁላችንም ፍላጎት በመሆኑ ለተግባራዊነቱ ትብብራችን ይቀጥላል ሲሉ አረጋግጠዋል።