የዓድዋ ድል የሚያስተምረንን አንድነት ለሀገራዊ እድገት በመጠቀም የአባቶቻችንን አሻራ ልናስቀጥል ይገባል- አስተያየት ሰጪዎች

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 የዓድዋ ድል የሚያስተምረንን አንድነትና የዓላማ ጽናት ለሀገራዊ እድገት በመጠቀም የአባቶቻችንን አሻራ ልናስቀጥል ይገባል ሲሉ ኢዜአ ያነጋገራቸው የአድዋ ድል በዓል ታዳሚዎች ገለጹ።
127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በዓድዋ ድልድይ በተለያዩ ዝግጅቶች የተከበረ ሲሆን ጀግኖች አባቶች ለዓድዋ ጦርነት ዝግጅት በማድረግ እና ለአሸናፊነት ቃል ኪዳን በመግባት የተሻገሩትን ለማስታወስ የድልድይ ማቋረጥ ትርዒት ተከናውኗል፡፡
በስነ ስርዓቱ ከታደሙት መካከል አስተያየቱን ለኢዜአ የሰጠው ሻምበል ብዙአየሁ ተሾመ አድዋ ቀኝ ገዢዎችን ያሳፈረ፣ የአልገዛም ባይነትንና የኢትዮጵያን ሉዓላዊነት ነጻነት ያስከበረ በመሆኑ በተለይ ለመከላከያ ሠራዊቱ ትርጉሙ ሰፊ ነው ብሏል።
በዚህም ሰራዊቱ የአድዋ ድልን ልዩ ቦታ በመስጠት እንደሚያከብረው ተናግሯል።
በአድዋ ድል አባቶቻችን በሀገር ፍቅር ስሜት ተነሳስተው ያቆዩልንን ሀገር እኛም ዘመኑ የሚጠይቀውን ሀገርን የሚያጸኑ እና ወደ እድገት የሚያመሩ ተግባራትን በማከናወን የአባቶቻችንን አሻራ ልናስቀጥል ይገባል ነው ያለው፡፡
አድዋ የክብራችን፣ የአንድነታችን፣ የነጻነታችንና የሉዓለዊነታችን መሠረት ነው ያሉት ደግሞ የጥንታዊት ኢትዮጵያ ጀግኖች አርበኞች የምክር ቤት አባል ዳኛቸው ተመስገን ናቸው።
ወጣቶች የአድዋ ጀግኖች ያሳዩትን አንድነትና ጽናትን በመላበስ ለኢትዮጵያ እድገት በጋራ መስራት እንዳለበትም ተናግረዋል፡፡
ሌላኛዋ አስተያየት ሰጪ ህጻን ፌኔት ብርሃኑ የአድዋ ድል የጀግንነት ምልክት ነው የአባቶቻችንን ታሪክ በትልቁ እንዲከበር እፈልጋለሁ በማለት ተናግራለች፡፡
127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በአገር አቀፍ ደረጃ በአዲስ አበባ በመስቀል አደባባይ በድምቀት ተከብሯል፡፡