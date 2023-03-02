አገራዊ የታክስ እና የጉምሩክ ሕግ-ተገዢነት ንቅናቄ መክፈቻ መርሀ-ግብር በአፍሪካ ሕብረት አዳራሽ እየተካሄደ ነው

አዲስ አበባ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 የገቢዎች ሚኒስቴር አገራዊ የታክስ እና የጉምሩክ ሕግ-ተገዢነት ንቅናቄ ማስጀመሪያ መርሐ-ግብር ”ግብር፤ ለአገር ክብር” በሚል መሪ ሀሳብ በአፍሪካ ሕብረት አዳራሽ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
የንቅናቄ መድረኩ ግብር ከፋዩ ግብርን በአግባቡ እንዲከፍል ለማስቻልና ሕገ-ወጥነትን ለመከላከል የሚያስችሉ የግንዛቤ ስራዎችን ለመስራት ታሳቢ ተደርጎ የተዘጋጀ መሆኑ ተገልጿል።
ሕገ-ወጥነትና የኮንትሮባንድ ንግድ በአገር ኢኮኖሚ ላይ የሚደርሱትን ጉዳት በጋራ ለመከላከል የሚያስችሉ የግንዛቤ ስራዎች በንቅናቄው ከሚከናወኑ ተግባራት መካከል አንዱ መሆኑም ተመላክቷል።
ንቅናቄው ለአንድ ዓመት የሚቆይ መሆኑን የገቢዎች ሚኒስትር አይናለም ንጉሴ እና የጉምሩክ ኮሚሽነር ደበሌ ቃበታ ንቅናቄውን በማስመልከት የካቲት 21/2015 በጋራ በሰጡት መግለጫ መግለጻቸውን መዘገባችን ይታወሳል።