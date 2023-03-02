127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በአሶሳ ከተማ እየተከበረ ነው

አሶሳ (ኢዜአ) የካቲት 23/2015 ምዕራባውያን ለጥቁር ህዝቦች ያላቸውን የተሳሳተ ግንዛቤ ያስተካከለውን ዓድዋ ስናከብር ሰርተን ድህነትን በማስወገድ ሊሆን እንደሚገባ የአሶሳ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ አብዱልሙኒየም አብዱልዋሂድ ገለጹ።
127ኛው የዓድዋ ድል በዓል በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል አሶሳ ከተማ በድምቀት እየተከበረ ነው።
ዓድዋ ምዕራባውያን ለጥቁር ህዝቦች ያላቸውን የተሳሳተ አካሄድ ያስተካከለ ነው ሲሉም ከንቲባው ገልጸዋል።
የአሁኑ ትውልድም የዓድዋን ድል ስናከብር አሁን የተጀመረውን ልማት በማስቀጠል የበለጸገች ሃገር ለትውልድ ለማስተላለፍ በመትጋት ሊሆን ይገባል ሲሉ አስታውቀዋል።
በበዓሉ ላይ የሃገር መከላከያ ሠራዊት የፌዴራል እና የክልሉ ፖሊስ የሰልፍ ትርኢት አሳይተዋል።
በአሶሳ አህመድ ናስር ስታዲየም በተከበረው በዚሁ የድል በዓል የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ጌታሁን አብዲሳን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ የስራ ሃላፊዎች፣ የአሶሳ ከተማ እና ከክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች የመጡ ነዋሪዎች ተሳትፈዋል።
የአባቶቻችንን ጀግንነት የሚያወድሱ ግጥሞች፣ ስፖርታዊ ውድድሮች፣ የባህላዊ አለባበስ ትርኢቶችና ልዩ ልዩ ሙዚቃዎች የበዓሉ ድምቀት ሆነዋል።